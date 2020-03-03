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3 березня • оновлено в 13:08
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У РФ заговорили про смертну кару через коронавірус

2.3т
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Одіозний глава партії ЛДПР Росії Володимир Жириновський запропонував розглянути смертну кару як покарання за поширення недостовірної інформації про коронавірус.

Про це повідомляє "RT на русском" в Telegram. Так, Жириновський запропонував на час скасувати мораторій на смертну кару.

"Щоб не було фальшивих вкидань, що створюють паніку в країні, потрібно тимчасово ввести смертну кару за розповсюдження фальшивої інформації стосовно коронавіруса", – сказав лідер ЛДПР.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Раніше в соціальних мережах з'явилися чутки про 20 тис. хворих коронавірусом у Москві. Омбудсмен Тетяна Москалькова закликала росіян не вірити подібним фейкам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, персонал лікарні №1 в Москві, куди госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-19, наказав іншим пацієнтам мовчати про інфікованого сусіда.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
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