У РФ заговорили про смертну кару через коронавірус

Одіозний глава партії ЛДПР Росії Володимир Жириновський запропонував розглянути смертну кару як покарання за поширення недостовірної інформації про коронавірус.
Про це повідомляє "RT на русском" в Telegram. Так, Жириновський запропонував на час скасувати мораторій на смертну кару.
"Щоб не було фальшивих вкидань, що створюють паніку в країні, потрібно тимчасово ввести смертну кару за розповсюдження фальшивої інформації стосовно коронавіруса", – сказав лідер ЛДПР.
Володимир Жириновський
Раніше в соціальних мережах з'явилися чутки про 20 тис. хворих коронавірусом у Москві. Омбудсмен Тетяна Москалькова закликала росіян не вірити подібним фейкам.
Як повідомляв OBOZREVATEL, персонал лікарні №1 в Москві, куди госпіталізували пацієнта з підозрою на коронавірус COVID-19, наказав іншим пацієнтам мовчати про інфікованого сусіда.
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