У Росії під приводом боротьби з коронавірусом COVID-19 створюється "цифровий ГУЛАГ".

Як заявив в інтерв'ю УНІАН російський бізнесмен Дмитро Потапенко, який регулярно критикує політику Кремля, людині в Росії, щоб вийти з дому, потрібно обов'язково мати QR-код, а ті, у кого є "ксива", можуть переміщатися цілком вільно.

Дмитро Потапенко

"Ми отримуємо дозвіл на вихід з дому в знеособленому вигляді... В РФ у кожного громадянина, у мене в тому числі, є QR-код і є цифрове позначення. У нас нітрохи не краще, ніж у в'язня при нацистській Німеччині", – підкреслив він .

За словами Потапенка, ні світова, ні російська громадськість ніяк на це не реагують.

"У РФ впроваджуються так звані цифрові паспорти, об'єднані в рамках податкової служби. Тепер доходи і витрати домогосподарств будуть зведені в єдину базу, в єдиний реєстр. Виняток буде для чиновників. Жодного обурення в публічному просторі ні в Європі, ні в Америці", – зазначив бізнесмен.

На його думку, на Заході вважають, що з відходом президента Володимира Путіна в Росії все зміниться.

"Це не так. Мало хто розуміє глибинні причини існування Путіна. І Путін – це не людина, це, по суті справи, колективне управління країною. Тому доти, поки не будуть підніматися всі пласти, а буде персоніфікація цього зла, розуміння не буде ", – завершив Потапенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Потапенко вважає, що відхід Володимира Путіна з поста президента Росії, а також його оточення, обернеться проблемами не тільки для самої РФ – гірше стане в тому числі і Україні.

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