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29 квітня • оновлено в 23:59
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У РФ пригрозили США ядерним ударом: що сталося

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У РФ заявили, що в разі ракетної атаки з борта підводних човнів США, вони будуть відповідати ядерним ударом.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувавши на повідомлення про переозброєння американських субмарин Trident-2 ракетами з ядерним зарядом малої потужності, передає MK.RU.

"Як ми вже не раз роз'яснювали, вважаємо такий крок небезпечним. Ми вважаємо, що він є таким елементом дестабілізації", – заявила Захарова.

Випробування балістичної ракети Trident-2

Випробування балістичної ракети Trident-2

DW

За її словами, дії США спрямовані на стирання кордонів між стратегічною та нестратегічною ядерною зброєю, що веде до зниження ядерного порогу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.

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Місце
Росія
Теги
ядерна зброя ракети Новини Росії
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
ОБЪЕКТИВНО: Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая во,йна с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пинд/осы, которые для во,йны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
С-расию опустили верблюды саудитов. А они угрожают США , смешные че-рти. Хотя это ж инфа для внутренних ва-танов, надо ж этот ск-от чем то кормить
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шо скажут 4юбатые? С ленинградки уже ушел орган давления.Шо свинятену с картошкой покупать или агрессивный газ транспортировать у эвропу?
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