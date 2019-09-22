У Путіна заговорили про сенсаційне військове рішення: що відомо

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу допустив можливість скасування в країні призову в армію.

Відповідну заяву зробив він в інтерв'ю "Московскому комсомольцу".

"В принципі це можливо. Але не вважаю таке рішення правильним. Абсолютно переконаний, що якась кількість військовослужбовців за призовом у нас повинна бути в будь-якому випадку. У будь-якій суверенній державі крім діючих військовослужбовців–професіоналів повинен бути і мобілізаційний резерв із числа громадян" , – сказав він.

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Шойгу обґрунтував свою позицію тим, що в разі війни подібний резерв допоможе швидко привести збройні сили в бойову готовність.

"До того ж, у людей є відчуття причетності до захисту своєї країни. А якщо армія буде сприйматися виключно як один із способів непогано заробити, цього морального стрижня у них точно не буде", – додав міністр.

За словами Шойгу, армія – це не страшно. "Служба за призовом – одна з ефективних форм військової підготовки громадян", – пояснив він і пообіцяв провести професіоналізацію військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шойгу заявив, що основним завданням військових Росії найближчим часом має стати вироблення нової теорії ведення воєн.

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