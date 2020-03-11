Ситуация Владимира Путина всегда напоминала поговорку: уйти нельзя остаться. В его случае плохи все варианты. Посудите сами: человек у власти уже 20 лет (!!!), президентом стал, благодаря отнюдь не чистой президентской кампании. До сих пор так и неизвестно, что именно побудило Бориса Ельцина передать власть в 145-миллионной стране никому неизвестному кэгэбэшнику. Напомню, что годами раньше Путина перевели в Москву обеспечивать продуктами российскую столицу из реально бандитского Петербурга. Где чиновник, пусть даже среднего звена, а где президент России!
Говорят, что Ельцин, уже будучи в отставке, за год до своей смерти, сожалел о выборе Путина. Он называл это ошибкой, ставя ее в один ряд с войной в Чечне. Бывший руководитель внешней разведки КГБ и генерал-майор Олег Калугин, например, как и многие российские силовики, пусть и бывшие, не отрицают, что на самом деле Путин пришел к власти на крови, благодаря спецоперации ФСБ по взрыву домов в России.
Владимир Путин
"Этого нельзя отрицать. Я до сих пор вспоминаю таких людей как Галина Старовойтова, Анна Политковская. Они стали жертвами организаций, которые не хотели развития демократических начал в России и их убирали, как потенциальных политических оппонентов. Все они ушли из жизни не по своей воле, а стали жертвами политических репрессий со стороны кремлевского руководства", – говорил он в интервью.
Сокурсник Путина и бывший советский разведчик Юрий Швец рассказывал, что "университеты" Путина прошли в бандитском Петербурге в первой половине 1990-х годов, где он с другими чиновниками был на подхвате у бандитов:
"Там кровь лилась рекой, и это считалось круто. Поэтому сейчас никаких угрызений совести он не испытывает, поскольку само понятие совести ему чуждо. В то же время он патологически труслив, когда речь заходит о собственной персоне. Посмотрите, какой армией охранников он себя окружил. Даже у параноидального Сталина столько не было. Все циничные убийцы так или иначе заканчивают плохо. Да и сейчас ему не очень хорошо, хотя он и хорохорится. По сути, самая большая мечта Путина сейчас – это умереть своей смертью. И с этим он живет каждый день. Какое уж тут счастье?"
Даже особо не копаясь в биографии российского президента, шлейф делов, который тянется за ним в последнии годы – впечатляет. Война в Грузии, аннексия Крыма, война на Донбассе, сбития малазийского Боинга, отравление Скрипалей… И пусть он лично не тащил бук через украинскую границу и не отдавал приказ сбивать пассажирский самолет, абсолютно точно, что именно он, после "победной" аннексии Крыма, распорядился ввести российскую армию на территорию украинского Донбасса.
И это только внешняя политика! А есть же еще и внутрення, страна-то большая, да еще под управлением безжалостных силовиков! Уйти с таким набором на пенсию – это все равно, что подписать себе смертный приговор.
"Путин никому не верит. Он знает: если уйдет, его и его детей немедленно разорвут на части. Поэтому из соображений безопасности уйти он не может. Он должен контролировать силовиков и финансовые потоки и до конца жизни обречен сидеть в качестве главы нации, иначе придет другой глава нации, который съест его с потрохами. И даже если и уйдет, то совершенно непонятно, куда. Ему надо где-то скрыться. А где? На Западе его не возьмут, в Китае он никому не нужен. На Марс улетит, что ли? До конца жизни он вынужден контролировать эту чертову работу, вне зависимости, устал он или нет. Как товарищ Сталин — до гробовой доски, он выбрал себе этот путь", – подтвердил российский политолог Дмитрий Орешкин.
Последний год то и обсуждали, как же Путин собирается остаться у власти дальше? Теорий было с десяток. Самая распространенная – передача власти некому преемнику по сценарию Казахстана. То есть Путин, якобы официально покидает свой пост, но на самом деле управляет страной, будучи в тени. Как Нурсултан Назарбаев.
Сам Путин в последние два месяца намекал на создания некого Госсовета, который он возглавит и который переберет на себя часть то ли президентских полномочий, то ли премьерских, то ли даже СНБО.
Ясности не было никакой: в один день Путин говорил одно, через пару дней другое.
И вот 10 марта все стало на свои места, решения проблемы оказалось довольно простым: Путин просто обнулил свой президентский срок и теперь может править Россией еще 16 лет как минимум! В общей сложности 36 лет путинизма. Даже Сталин позавидует!
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