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11 листопада • оновлено в 18:29
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У Росії вибухнув пивзавод "Балтика": є постраждалі. Перші відео НП

2.2т
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У понеділок, 11 листопада, в Санкт-Петербурзі (Росія) на пивоварному заводі "Балтика" трапився прорив тепломережі, внаслідок чого постраждали дві особи.

Про це з посиланням на представників МНС РФ повідомляє ТАСС (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Очевидці розповіли про потужний вибух, який призвів до руйнувань – у будівлі заводу вибило стекла.

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На заводі "Балтика" в Санкт-Петербурзі стався вибух

На заводі "Балтика" в Санкт-Петербурзі стався вибух

tvc.ru

Відзначається, що в результаті інциденту робота підприємства не була припинена. На місці організували оперативний штаб із ліквідації наслідків прориву на тепломережі.

Двом постраждалим від аварії надали медичну допомогу. Вони отримали незначні рани від осколків скла, загрози їхньому життю немає.

На заводі "Балтика" в Санкт-Петербурзі трапився вибух

На заводі "Балтика" в Санкт-Петербурзі трапився вибух

78.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у державному науковому центрі вірусології "Вектор" біля міста Новосибірськ в Росії в понеділок, 16 вересня трапився вибух, в результаті чого постраждала одна особа.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
вибух Новини Росії
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... взорвался пивзавод" Да-а-а-а, Обос, "Квартал-95" отдыхает.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А как звучало то! Взорвался пивзавод! А в результате? Пшик, много шума из ничего.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Kirlackaj Viola, А в результате? Возле завода взорвался паропровод, асфальтом выбило стекла ...
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