У Москві трапилася масштабна пожежа на складах: є потерпілі. Відео

У Москві (Росія) в районі Варшавського шосе загорілося складське приміщення. Постраждала одна людина.

Як повідомили у пресслужбі столичного управління МНС, вогонь спалахнув на площі 200 квадратних метрів, передає видання "Підйом" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"За адресою Варшавське шосе, д. 129 к. 2, відбувається займання в складському приміщенні. Підрозділ негайно приступив до ліквідації пожежі на площі 200 квадратних метрів. Інформації про потерпілих не надходило", – зазначили в МНС.

У Москві загорілися склади Telegram-канал "Расстрига"

За попередніми даними, одна людина постраждала.

У Москві загорілося складське приміщення 360tv.ru

Як писав OBOZREVATEL, у російському місті Тюмень 7 грудня трапився вибух газу в чотириповерховому житловому будинку. За попередньою інформацією, внаслідок події загинув співробітник газової служби, ще три людини постраждали.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.