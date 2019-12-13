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13 грудня • оновлено в 13:06
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У Москві трапилася масштабна пожежа на складах: є потерпілі. Відео

3.2т
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У Москві (Росія) в районі Варшавського шосе загорілося складське приміщення. Постраждала одна людина.

Як повідомили у пресслужбі столичного управління МНС, вогонь спалахнув на площі 200 квадратних метрів, передає видання "Підйом" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"За адресою Варшавське шосе, д. 129 к. 2, відбувається займання в складському приміщенні. Підрозділ негайно приступив до ліквідації пожежі на площі 200 квадратних метрів. Інформації про потерпілих не надходило", – зазначили в МНС.

У Москві загорілися склади

У Москві загорілися склади

Telegram-канал "Расстрига"

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У Росії спалахнула пожежа на розхваленому авіаносці: 1 жертва, 12 постраждалих

За попередніми даними, одна людина постраждала.

У Москві загорілося складське приміщення

У Москві загорілося складське приміщення

360tv.ru

Як писав OBOZREVATEL, у російському місті Тюмень 7 грудня трапився вибух газу в чотириповерховому житловому будинку. За попередньою інформацією, внаслідок події загинув співробітник газової служби, ще три людини постраждали.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія Москва
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