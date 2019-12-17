У Росії школярка загинула, знімаючи відео для соцмереж

У столиці Росії Москві 12-річна школярка загинула, знімаючи екстремальний ролик для соцмереж, сидячи на підвіконні.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Нещасний випадок трапився 16 грудня.

Відзначається, що дівчинка сіла на підвіконня біля відкритого вікна на 9 поверсі з мобільним телефоном у руках. За словами батьків, вона часто так робила, незважаючи на заборони і застереження.

У Росії школярка загинула, знімаючи відео eadaily.com

Школярка записувала різні відео і викладала їх у популярному серед підлітків додатку Tik Tok. Найімовірніше, дівчинка втратила рівновагу і впала.

Тіло школярки виявила жителька будинку, що проходила повз. Одягнена дівчинка була по-домашньому: у халат і капці.

За словами родичів, дівчинка була дуже життєрадісною і веселою. Взаємини в родині завжди були теплі і довірчі. Школярка ніколи не висловлювала негативних думок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському місті Новосибірськ школярка наклала на себе руки прямо під час уроків.

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