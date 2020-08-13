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У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
2,0 т.
Московська поліція знищила меморіал

Московська поліція знищила меморіал.

Увечері в середу, 12 серпня, в Москві біля посольства Білорусі поліцейські розтоптали меморіал з квітами, плакатами і написом "Жыве Беларусь", викладеним з палаючих свічок.

Як повідомляє "Медуза", біля посольства пройшла третя поспіль акція солідарності з білоруськими протестами.

До будівлі дипмісії прийшли близько 400 осіб. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками. Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менше десяти осіб.

Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал. Але поліцейські його знищили.

Московська поліція знищила меморіал біля посольства Білорусі

Московська поліція знищила меморіал біля посольства Білорусі

Московська поліція знищила меморіал біля посольства Білорусі

Московська поліція знищила меморіал біля посольства Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх. Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів.

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