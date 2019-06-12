У Москві пройшов масштабний марш через Голунова: сотні затриманих

У Москві (РФ) в середу, 12 червня, пройшов марш на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова, якого звільнили з-під домашнього арешту. Поліція затримала сотні людей, зокрема опозиційного політика Олексія Навального. Згодом політика відпустили.

Головне:

за даними Міністерства внутрішніх справ РФ, затримано більше 400 осіб;

всього поліція нарахувала 1200 учасників, хоча на марші їх значно більше – понад тисячу.

Поліцейські продовжують жорсткі затримання, одного з мітингувальників ударили головою об стовп.

Багатьом інкримінують статтю 20.2 ч. 6.1. "Перешкоди руху пішоходів", максимальне покарання – 15 діб арешту.

Незважаючи на те, що Голунова відпустили, було вирішено не скасовувати акцію, передає "МБХ Медіа" (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Учасники виступили з вимогою покарати тих, хто підкинув журналісту наркотики, сфабрикував і замовив кримінальну справу. Вони скандували: "Геть поліцейську державу!"

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

Марш на підтримку Голунова Daily Storm

"Ми виходимо мирно, в руках у нас газети зі статтями про Івана Голунова, тому ми не будемо узгоджувати наш марш", – повідомили організатори.

На марші вже затримали журналістів "Медузи" Іллю Жегульова й Андрія Перцова.

Як повідомляє видання, в основному поліція "в'яже" чоловіків. Також відомо, що затриманий режисер Леонід Марантіді, який працював на цьому марші, виконуючи редакційне завдання "Медузи".

За даними МВС Росії, на акції вже затримано більше 400 осіб.

Також затримано Катерину Шульман – члена ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини.

"За вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 20.2 КоАП РФ, затримано понад 200 осіб", – йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС по Москві.

Український журналіст Роман Цимбалюк на сторінці у Facebook уточнив, що учасники акції також вимагають відпустити українців.

"Московська прогресивна громадськість увійшла у смак. Хвиля людського обурення дійсно врятувала одну людину. Івана Голунова справді відпустили. Сьогодні декілька сотень людей вийшли на акцію, щоб його підтримати. Вимагають відпустити також громадян України. Тут дива не буде", — написав він.

Марш на підтримку Голунова Роман Цимбалюк, Facebook

Марш на підтримку Голунова Роман Цимбалюк, Facebook

За даними Meduza, деяких затриманих відпустили без складання протоколів про порушення. До решти ж не допустили адвокатів і намагалися примусово зняти відбитки пальців.

Опозиціонера Олексія Навального відпустили з ОВС "Строгіно". Навальному після затримання може загрожувати арешт до 30 діб за повторне порушення порядку проведення акції, політику ставлять ч. 8 ст. 20.2 КпАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російських журналістів вигнали з форуму в Литві. Вони два дні чергували під дверима будівлі, де проходив захід.

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