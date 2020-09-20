У мережі викрили фейк про російські ліки від коронавірусу

Російський препарат проти коронавірусу "Ареплівір", який дозволили застосовувати в амбулаторних умовах, нібито виявився препаратом "Фавіпіравір", раніше розробленим у Японії.

У більшості країн світу він заборонений через надзвичайну токсичність, заявив російський письменник і публіцист Андрій Шипілов на своїй сторінці в Facebook.

"Новітнє російське розроблення – це препарат "Фавіпіравір", розроблений у Японії, але через надзвичайну токсичність цей препарат заборонений до застосування в більшості країн світу. Єдина країна, де він був допущений до застосування в надзвичайних ситуаціях із низкою застережень, – це сама Японія. Застереження ці такі, що і в Японії цей препарат теж ніколи не застосовувався", – написав Шипілов.

За його словами, "Ареплівір" дійсно згубно впливає на віруси, проте не виліковує вірусні захворювання, а лише полегшує їхній перебіг. Оскільки ефект від препарату незначний, а його токсичність багаторазово перекриває потенційну користь, у жодній країні світу він не надходить в аптеки, запевнив Шипілов.

"Але якщо маркетингові дослідження показують, що налякана людина готова викласти 13230 рублів (4608 грн) за те, щоб купити надію, то обов'язком держави є захистити населення від дії кримінальних угруповань, які намагаються на цьому нажитися. Крім випадків, коли держава сама є кримінальним угрупованням", – додав письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені дійшли висновку, що антибіотик азитроміцин, який часто використовується для лікування коронавірусу, в сукупності з іншими препаратами може викликати інфаркт.