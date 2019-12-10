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10 грудня • оновлено в 21:11
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На борту десятки пасажирів: у Росії у літака в повітрі відмовив двигун

3.1т
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У Росії у вівторок, 10 грудня, сталася НП із пасажирським літаком Як-42 рейсу Уфа -Нижньовартовськ. Попередньо, у нього прямо в повітрі відмовив один із двигунів.

Через це лайнер екстрено повертається до Уфи. Про це "Інтерфаксу" повідомило інформоване джерело.

За його словами, інцидент стався вже після вильоту. Екіпаж вирішив не продовжувати політ і запросив екстрене повернення в аеропорт.

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На борту лайнера летіли 79 осіб. Відомо, що літак почав виробляти паливо перед посадкою.

Ілюстрація. Літак Як-42

Ілюстрація. Літак Як-42

new9.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Канаді розбився літак із двома сім'ями на борту, в результаті чого загинули діти.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Уфа
Теги
літак Новини Росії
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Хоть одна хорошая новость за весь день.
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