ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Кремлі розсекретили деталі зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20

2.3тЧитати матеріал російською

Під час саміту G20 в Японії голова Кремля Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обговорять питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти у світі.

Також лідери країн піднімуть теми про Україну, Сирію, Афганістану і Венесуели, розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РІА "Новости".

З його слів, ще президенти обговорять іранську проблему, але багато чого буде залежати від того, як лідери побудують бесіду.

Новини
''Ніхто й не помітив'': ігнор Путіна на G20 висміяли у карикатурі

Відзначається, що Путін і Трамп будуть розмовляти в присутності делегацій. Буде чотири-п'ять супроводжуючих з обох сторін, але список поки не розкривається.

Ушаков додав, що офіційна зустріч розпочнеться 28 червня о 14:00 на "на полях" саміту G20 в Осаці. Місце зустрічі вибирає США, приблизний час переговорів одна година.

"Після завершення цього робочого сніданку (першого засідання саміту G20 - Ред.) у нас запланована бесіда з президентом США Дональдом Трампом ... Зустріч з Трампом проводиться в зоні переговорів для лідерів, в одному з приміщень. Це приміщення знайшла американська сторона ... Зустріч з Трампом - орієнтовно о другій годині, о третій годині - друге робоче засідання саміту", – підкреслив помічник Путіна.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATE , Міністерство закордонних справ Японії спростувало інформацію про можливий візит президента України Володимира Зеленського в Осаку, де на цьому тижні пройде саміт G20.

Пізніше прес-секретар Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент не планував відвідування саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
Росія
Теги
РосіяСШАЯпонія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
6
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ну поговорят, расскажут друг другу по паре анекдотов. На этом всё и закончится. Никогда и ни о чём при Х..ле США не договорится с РФ
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Прокапало Ігор, Ага, поделят Мир пополам и разойдутся...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
В Кремле не могли сами рассекретить детали встречи !!! Это СБУ !!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
CARGO 100, сто працентаф)).
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пор Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel