У Кремлі розсекретили деталі зустрічі Путіна і Трампа на саміті G20

Під час саміту G20 в Японії голова Кремля Володимир Путін і президент США Дональд Трамп обговорять питання стратегічної стабільності і регіональні конфлікти у світі.

Також лідери країн піднімуть теми про Україну, Сирію, Афганістану і Венесуели, розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РІА "Новости".

З його слів, ще президенти обговорять іранську проблему, але багато чого буде залежати від того, як лідери побудують бесіду.

Відзначається, що Путін і Трамп будуть розмовляти в присутності делегацій. Буде чотири-п'ять супроводжуючих з обох сторін, але список поки не розкривається.

Ушаков додав, що офіційна зустріч розпочнеться 28 червня о 14:00 на "на полях" саміту G20 в Осаці. Місце зустрічі вибирає США, приблизний час переговорів одна година.

"Після завершення цього робочого сніданку (першого засідання саміту G20 - Ред.) у нас запланована бесіда з президентом США Дональдом Трампом ... Зустріч з Трампом проводиться в зоні переговорів для лідерів, в одному з приміщень. Це приміщення знайшла американська сторона ... Зустріч з Трампом - орієнтовно о другій годині, о третій годині - друге робоче засідання саміту", – підкреслив помічник Путіна.

Путін і Трамп

Як повідомляв OBOZREVATE , Міністерство закордонних справ Японії спростувало інформацію про можливий візит президента України Володимира Зеленського в Осаку, де на цьому тижні пройде саміт G20.

Пізніше прес-секретар Зеленського Юлія Мендель повідомила, що президент не планував відвідування саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

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