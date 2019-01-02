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У Кремлі почалася війна: чим це загрожує Путіну і що чекає Україну

12.3тЧитати матеріал російською

У Кремлі — черговий виток боротьби за владу. Силові клани "друзів" Володимира Путіна б'ються за вплив і близькість до свого лідера. Нещодавній провал ГРУ через викриття отруйників Скрипалів, а також неузгоджене введення санкцій проти України демонструють неспокій у Кремлі.

Що це означає і чи може похитнутися влада Путіна в матеріалі OBOZREVATEL.

Чому в Кремлі почалася "війна"?

В оточенні Володимира Путіна завжди йде війна за вплив. Усю суть підкилимних ігор політиків у Кремлі описував ще російський письменник Михайло Зигарь у своїй книзі "Вся Кремлівська рать" у 2015 році. Відтоді ситуація не змінилася. Головні важелі впливу Кремля — силовики. На їхніх плечах тримається уся міць державної машини Володимира Путіна.

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Саме президент РФ і "підбурює" різного роду силові структури, намагаючись відвернути увагу від самого себе. Щоправда, у 2018 році російське військове і розвідувальне керівництво зазнало декількох гучних поразок.

Перше — провал Головного розвідувального управління (ГРУ) в справі про отруєння сім'ї екс-розвідника Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері. У результаті неофіційної війни спецслужб, перемогу здобула розвідка її Величності.

Увесь світ декілька місяців насміхався над двома недбайливими отруйниками — Олександром Мишкіним (Петровим) і Анатолієм Чепігою (Русланом Бошировим), котрі приїхали у Британію "подивитися на шпиль". Ситуація вийшла настільки абсурдною, що керівництво ГРУ почало внутрішнє розслідування.

Мишкін і Чепіга

Мишкін і Чепіга

The Telegraph

А в Кремлі таких помилок не пробачають. 22 листопада 2018 року "після важкої і тривалої хвороби" помер начальник ГРУ генерал-полковник Ігор Коробов. На фоні конфлікту навколо розвідувального управління помітно посилилася Федеральна служба безпеки (ФСБ), якою керує Олександр Бортніков.

Друге — скандал навколо глави Росгвардії Віктора Золотова. На думку російського опозиційного політика Костянтина Борового, після невдалого піар-ходу силовики залишилися незадоволені його активністю.

Віктор Золотов

Віктор Золотов

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Справа в тому, що Золотов став фігурантом розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, який виявив масштабні махінації під час закупівлі продовольства для внутрішніх військ РФ. Відповідаючи на випад Навального, Золотов записав відеозвернення, у якому викликав опозиціонера на поєдинок і пообіцяв зробити з нього "соковиту відбивну". У мережі одразу ж висміяли бандитські нахили керівника Росгвардії із 90-х.

"Звичайно, Золотов сам собі завдав серйозної шкоди. Якби він не зробив проблему публічною, то вона могла зникнути сама собою, як багато інших зливання через Навального — проти Медведєва та інших чиновників. Але Золотов заковтнув цю блешню, вийшов у публічний простір і отримав повною мірою", — упевнений Боровий.

Що це означає

Війна між групами впливу в Росії йде завжди. Оцінюючи ці конфлікти, варто звернути увагу на конкретні клани: Ротенбергів, Сечіна, Ковальчуків та інших. Російська опозиціонер Ольга Курносова, яка раніше детально вивчала протистояння як місцевих еліт, так і спецслужб запевняє, що зараз у РФ йде боротьба за майбутнього наступника Путіна.

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"Є два варіанти життя після 2024 року (кінець президентського терміну Володимира Путіна. — Ред.). Перший — висунення наступника, який зосередить усю владу в своїх руках. Другий — продовження путінської каденції до 2030 року. У зв'язку з цим в Кремлі йдуть підкилимні ігри. Якщо раніше фаворитом був Дмитро Медведєв, то зараз у лідери вибився мер Москви Сергій Собянін", — розповіла OBOZREVATEL Курносова.

"Атака" на Собяніна почалася ще на початку 2018 року, коли в Підмосков'ї люди взялися блокувати проїзд сміттєвозів. Справа в тому, що останнім часом сміття із Москви вивозили на околицю, забруднюючи тамтешні села й міста. Тема активно піднімалася у російських і зарубіжних ЗМІ.

Путін і Медведєв

Путін і Медведєв

Що ж стосується спецслужб, то тут першість, на думку Курносової, все ще належить ГРУ. Незважаючи на провали 2018 року, відомство поки повністю контролює ситуацію.

Свою самостійність намагається показати і прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв. Український журналіст Роман Цимбалюк упевнений, що передноворічне введення санкцій щодо України свідчить про розбіжності між Путіним і Медведєвим.

Якою буде ситуація до 2024 року, проте, спрогнозувати складно. Усе залежить як від економічної стабільності Росії, так і від зовнішніх факторів. Ймовірно, у міру накопичення проблем, ситуація змінюватиметься на користь того чи іншого претендента.

Як відіб'ється на Україні

У нинішній ситуації для України важливий мир на Донбасі. Як не парадоксально, але саме від ситуації у Кремлі багато в чому залежить спокій у самій Україні. У разі приходу до влади в РФ войовничого крила політиків, так званих "яструбів", складно спрогнозувати розвиток ситуації на сході.

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Щоправда, чекати якихось погіршень поки не варто. Загалом ситуація влаштовує правлячі еліти в Росії.

Дивіться відео за темою:

Донбас залишається гарячою точкою, Україна фактично не впливає на окуповані території, але будь-яких масштабних бойових дій немає. У цілому проект "Новоросія" провалився. Зараз основне завдання для Путіна і Ко — нав'язати свій план із врегулювання конфлікту і де-юре домогтися входження "Л/ДНР" до складу України на своїх умовах.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
Російські олігархи
Особи
Володимир ПутінОлексій НавальнийОльга Курносова
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Он Алекс
Он Алекс
Самый смешной это золотов, олигофрен хуйловский
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Он Алекс
Он Алекс
Khruslov Alexey, ебланище пригожинское покупай капусту не по 15 фублей, а по 47 конченная ты геббельсовская мразь
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0
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Оно Алекс, неее... Ты смешнее.
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1
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минин евген
минин евген
писда росисе!
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Обозреватель...в который раз в кремле война началась?))))
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минин евген
минин евген
Andreevski Andrey, писда кремлю, писда росисе.
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