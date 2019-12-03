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3 грудня • оновлено в 06:44
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"У Кремлі паніка": в РФ пояснили скандальну заяву щодо України

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Російський опозиційний політик Леонід Гозман допустив, що заяву спікера Держдуми РФ про небезпеку втрати кількох областей України адресовано президенту Росії Володимиру Путіну.

"У мене є дві версії. Одна версія – що товаришу Володіну доручили це сказати, щоб налякати партнерів. А друга версія – що це спонтанна річ", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Політик зазначив, що вважає другу версію більш імовірною. "Мені здається, у них там зараз (у владі в Росії, – Ред.) відбувається паніка, вони абсолютно не розуміють, що робити, і в цій ситуації у них зростає турбулентність. Крім того, оскільки всі вони залежать не від волі людей, а тільки від волі государя, вони намагаються государю сподобатися".

Володимир Путін

Володимир Путін

"Якщо брати зміст цієї заяви, то, зрозуміло, це пряма, неприкрита, досить нахабна загроза Україні", – визнав Гозман.

Разом з тим він зауважив, що на місці України не вважав би ці слова вказівкою на початок нової війни.

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Як писав OBOZREVATEL:

  • Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити кілька областей. За його словами, Київ нібито "утискає права малих народів".

  • Коментуючи цю заяву, голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що українська влада докладе всіх зусиль для об'єднання суспільства і не допустить його розколу.

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозами Володіна щодо розпаду України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Леонід Гозман В`ячеслав Володін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"в Кремле паника, Гозман" - вы что опять обкурились?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Для Гозмана человека с уровнем влияния чуть меньше, чем нулевым, определение "политик" - это конкретное преувеличение.
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Mega Death
Mega Death
Паника у Гозмана в голове)
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