"У Кремлі паніка": в РФ пояснили скандальну заяву щодо України

Російський опозиційний політик Леонід Гозман допустив, що заяву спікера Держдуми РФ про небезпеку втрати кількох областей України адресовано президенту Росії Володимиру Путіну.

"У мене є дві версії. Одна версія – що товаришу Володіну доручили це сказати, щоб налякати партнерів. А друга версія – що це спонтанна річ", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Політик зазначив, що вважає другу версію більш імовірною. "Мені здається, у них там зараз (у владі в Росії, – Ред.) відбувається паніка, вони абсолютно не розуміють, що робити, і в цій ситуації у них зростає турбулентність. Крім того, оскільки всі вони залежать не від волі людей, а тільки від волі государя, вони намагаються государю сподобатися".

Володимир Путін

"Якщо брати зміст цієї заяви, то, зрозуміло, це пряма, неприкрита, досить нахабна загроза Україні", – визнав Гозман.

Разом з тим він зауважив, що на місці України не вважав би ці слова вказівкою на початок нової війни.

Як писав OBOZREVATEL:

Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити кілька областей. За його словами, Київ нібито "утискає права малих народів".

Коментуючи цю заяву, голова Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що українська влада докладе всіх зусиль для об'єднання суспільства і не допустить його розколу.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков посміявся над погрозами Володіна щодо розпаду України.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.