У Кремлі істерика через рейтинг Путіна – Піонтковський

За словами політика, Путін - це піар-інструмент, який був створений в 1999 році в телевізійній пробірці

Угруповання, що управляє країною, боїться втратити владу через «зношеність цього інструменту»

Владне угруповання в Російській Федерації перебуває в стані істерії через стрімке падіння рейтингу президента країни Володимира Путіна.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський опозиційний політик Андрій Піонтковський. Підтвердженням істерії служить протест посольства Росії в США щодо видання Bloomberg, що процитувало результати соцдослідження в РФ.

"Це безпрецедентно. Я не пам'ятаю жодного випадку, щоб міністерство закордонних справ однієї держави – в даному випадку це посольство – виражало протест іншому з приводу висвітлення якогось соціологічного опитування", – сказав політик.

Піотковскій пояснив, що справа не особисто у Володимирі Путіні, а в "колективному Путіні".

Володимир Путін

"Адже Путін – це піар-інструмент, який був створений в 1999 році в телевізійній пробірці. Певна прокладка між клептократією і народом. Ця прокладка трималася років 20 і не давала піднімати серйозні питання про те, чим займається вся ця група грабіжників країни", – сказав він.

Таким чином, "зношеність цього інструменту" Кремль сприймає як загрозу влади, резюмував політик.

Повну версію інтерв'ю з Андрієм Піонтковським скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії обурилися статтею Bloomberg про те, що рейтинг довіри росіян до їхнього лідера впав до 27%, що є найнижчим показником за останні 14 років. Видання посилалося на дані опитувань Всеросійського центру вивчення громадської думки, проведеного в квітні 2020 року. Однак в посольстві РФ в США захотіли вибачень від агентства.

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