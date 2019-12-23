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24 грудня • оновлено в 02:43
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Під загальною анестезією: в Росії прооперували вагітного таргана. Фото

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Лікар-ветеринар із Красноярська (РФ) Данія Пух провела хірургічну операцію самці таргана-архімандрита через ускладнення вагітності.

Як пише "Русская служба ВВС", таргана у сибірську клініку "Лімпопо" доставив власник незвичної домашньої тварини.

Вид Archimandrita tesselata – тарган-архімандрит, він же гігантський лісової тарган – живородний, у природі мешкає в лісах Центральної Америки і вміє літати на невеликі відстані (щоб подивитися відео, поскролльте новина вниз).

Лікар розповіла, що в її 11-річній практиці це був перший випадок хірургічної допомоги таргану. За словами Данії, збільшувальних приладів не знадобилося, оскільки цей вид тарганів має "хороші розміри" – до 10 сантиметрів.

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Данія Пух і її пацієнт

Данія Пух і її пацієнт

Колаж

"Ми самі запропонували господареві вихованця зробити операцію. Спочатку до нас звернулися телефоном: що робити, тарган народжує! Капсула то виходить, то заходить, але не може остаточно зайти в черево.

Ми запропонували поспостерігати протягом доби-двох, бо таргани народжують до 36 годин. Але капсула так і не втягнулася ", – розповіла лікар.

Під загальною анестезією: в Росії прооперували вагітного таргана. Фото

instagram.com/limpopovet

Під загальною анестезією: в Росії прооперували вагітного таргана. Фото

instagram.com/limpopovet

Вона додала, що незвичній пацієнтці близько року. Власник придбав її кілька місяців тому і для нього було несподіванкою, що самка вагітна.

Для хірургічного втручання таргана посадили в кисневу камеру, він дихав киснем, далі в спеціалізований бокс, куди надходила газова анестезія. Далі операцію комаха мала провести під маскою.

Під загальною анестезією: в Росії прооперували вагітного таргана. Фото

instagram.com/limpopovet

"Звичайно ж, у нас немає масок такого розміру, але ми зробили отвір у звичайній, і цього було досить, щоб газ надходив, тому що таргани дихають через черевце. Вона не могла рухатися під час операції", – пояснила ветлікар.

Під загальною анестезією: в Росії прооперували вагітного таргана. Фото

instagram.com/limpopovet

"У технікумах та інститутах цього не навчають, на жаль, але оскільки в нас клініка екзотичних тварин, ми постійно підвищуємо кваліфікацію. Будову тарганів ми вивчили дуже глибоко перед операцією", – зізналася Данія Пух.

Під загальною анестезією: в Росії прооперували вагітного таргана. Фото

instagram.com/limpopovet

Щоб подивитися ролики, перегорніть кілька фотографій:

Як писав OBOZREVATEL, жительці міста Хайворт у Великобританії, 68-річній Сьюзан Баттері ампутували ноги та фаланги пальців після укусу комахи.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Красноярськ
Теги
комахи видео фотографии Новини Росії
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Ему еще и стоматолог пломбы поставит! )
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