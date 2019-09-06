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8 вересня • оновлено в 11:37
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У колишньої дружини Путіна знайшли "половину" вілли у Франції: опубліковані фото

16.8т Читати матеріал російською

У Франції Артур Очеретний, якого вважають чоловіком Людмили Путіної, розділив право власності на віллу з подругою колишньої дружини президента РФ Дюльбер Рогачовою.

Шикарний маєток розташований поруч із курортним Біарріці, пишуть "Відкриті медіа".

Очеретний та Дюльбер у документах французького корпоративного реєстру вказані власниками компанії Villa Artdeco, яка володіє і керує віллою на узбережжі Франції. Очеретний значиться ще й керуючим компанією. Людмила Путіна (або Очеретна) у документах не згадується.

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ЗМІ повідомляли, що цю віллу Souzanna у 2013 році за 5,3 млн євро Очеретний купив для Людмили Путіної. Особняк розташований у 300 метрах від пляжу. Будинок площею 450 кв. м оточує парк площею 5 тисяч кв. м. У будинку вісім спалень і чотири ванні кімнати.

Раніше журнал Time писав, що Людмила Путіна часто приїздила у Біарріц до і після розлучення з Володимиром Путіним. У 2019 році влада Біарріца підтвердила, що у родичів Путіна є нерухомість у регіоні.

Вілла Путіної

Вілла Путіної

Також журналісти з'ясували, що Дюльбер Рогачова очолювала патронований Путіною "Центр розвитку міжособистісних комунікацій" до того, як його директором став Очеретний.

Московська компанія "Інтерлін", заснована і очолювана Дюльбер Рогачовою, разом із ЦРМК у 2017 році займалася девелоперськими проєктами у Калінінграді. Ймовірно, Дюльбер Рогачова є вдовою колишнього посла Росії у Китаї, сенатора Ігоря Рогачова.

Відомо, що у вересня 2019 року Рогачова перестала бути власником і гендиректором "Інтерліну". Зараз вона значиться директором Автономної некомерційної організації додаткової професійної освіти "ЦРМК-Освітні Програми", дочки ЦРМК. Цю посаду Дюльбер Рогачова обіймає з лютого 2018 року.

Серед засновників ЦРМК – люди з оточення Володимира і Людмили Путіної. Наприклад, Тетяна Шестакова, дружина відомого громадського діяча Василя Шестакова, який у юності займався дзюдо і самбо разом із президентом РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила, яка вийшла заміж за Артура Очеретного, значно покращила свої майнові доходи.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Людмила Путіна Володимир Путін
Місце
Франція
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
И всё поди на честно заработанные ? И эти люди будут нас учить демократии ? Да вы сами в де-ме живёте и нас туда тащите, Донбасс уже вкусил "русского мира" !
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После 18-ти лет правления, Путин, находясь во Владивостоке, неожиданно узнал, что миллионы россиян живут в бараках и тут же приказал переселить их в казармы.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Тупее помойки, чем сайт обозреватель, я никогда не видела. Вот клянусь, даже на латышский сайтах вы не найдёте ничего подобного. Думаю, ни в одной стране мира не напишут такой лабуды, как на Украине. Украинцы! Вам хоть стыдно?
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3
1
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Казбеков Зубег, типично русский, не тебе нас учить где сидеть ! Кстати, жепе - это что значит ?
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Кристина Стефанова, им стыдно? Да у них в крови,сидеть на жепе и злобно шипя, завидовать завидовать и завидовать.
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