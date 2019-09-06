У колишньої дружини Путіна знайшли "половину" вілли у Франції: опубліковані фото

У Франції Артур Очеретний, якого вважають чоловіком Людмили Путіної, розділив право власності на віллу з подругою колишньої дружини президента РФ Дюльбер Рогачовою.

Шикарний маєток розташований поруч із курортним Біарріці, пишуть "Відкриті медіа".

Очеретний та Дюльбер у документах французького корпоративного реєстру вказані власниками компанії Villa Artdeco, яка володіє і керує віллою на узбережжі Франції. Очеретний значиться ще й керуючим компанією. Людмила Путіна (або Очеретна) у документах не згадується.

ЗМІ повідомляли, що цю віллу Souzanna у 2013 році за 5,3 млн євро Очеретний купив для Людмили Путіної. Особняк розташований у 300 метрах від пляжу. Будинок площею 450 кв. м оточує парк площею 5 тисяч кв. м. У будинку вісім спалень і чотири ванні кімнати.

Раніше журнал Time писав, що Людмила Путіна часто приїздила у Біарріц до і після розлучення з Володимиром Путіним. У 2019 році влада Біарріца підтвердила, що у родичів Путіна є нерухомість у регіоні.

Вілла Путіної

Також журналісти з'ясували, що Дюльбер Рогачова очолювала патронований Путіною "Центр розвитку міжособистісних комунікацій" до того, як його директором став Очеретний.

Московська компанія "Інтерлін", заснована і очолювана Дюльбер Рогачовою, разом із ЦРМК у 2017 році займалася девелоперськими проєктами у Калінінграді. Ймовірно, Дюльбер Рогачова є вдовою колишнього посла Росії у Китаї, сенатора Ігоря Рогачова.

Відомо, що у вересня 2019 року Рогачова перестала бути власником і гендиректором "Інтерліну". Зараз вона значиться директором Автономної некомерційної організації додаткової професійної освіти "ЦРМК-Освітні Програми", дочки ЦРМК. Цю посаду Дюльбер Рогачова обіймає з лютого 2018 року.

Серед засновників ЦРМК – люди з оточення Володимира і Людмили Путіної. Наприклад, Тетяна Шестакова, дружина відомого громадського діяча Василя Шестакова, який у юності займався дзюдо і самбо разом із президентом РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила, яка вийшла заміж за Артура Очеретного, значно покращила свої майнові доходи.

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