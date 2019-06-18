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"Буде повна дупа": інженер забив на сполох через Кримський міст

7.1тЧитати матеріал російською

Кримський міст викликає просідання рівня Керченської протоки, що зменшує глибину фарватеру і є причиною безлічі інших проблем.

"У Керченській протоці буде болото, там буде повна дупа, вибачте на слові", – розповів OBOZREVATEL російський гідрогеолог Юрій Медовар.

"Вони зробили дамбу ліворуч і праворуч, перекрили течію, порушивши водообмін між Чорним і Азовським морем. Там дуже багато проблем", – зауважив він.

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Зокрема, за словами гідрогеолога, "йде просадка рівня Керченської протоки, зменшується глибина по фарватеру, по центральній частині, де йде прохід суден. Самі мешканці Керчі мені пишуть, запитують, як бути – вони бачать, як іде цвітіння води, як просаджується рівень".

Керченська протока, Кримський міст

Керченська протока, Кримський міст

NewsOne

"Цей міст треба розбирати до бісової матері. Його будівництво було колосальною помилкою, він там нікому не потрібен", – заявив учений.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Медовар назвав причину, з якої Кримський міст може бути знесений.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Юрій Медовар
Місце
Росія
Теги
Кримський містКерченська протока
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Ну куда уж без "авторитетного" мнения Медовара! Пора его уже в (на) украину пригласить. Пусть там займется воплощением своих проектов в области мостостроения. Ну вот хотя бы Подольский мост в Ку(и)еве достроит
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
инженер забился в тревоге из-за Крымского моста
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Медовар забился в падучей)
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