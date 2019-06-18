"Буде повна дупа": інженер забив на сполох через Кримський міст

Кримський міст викликає просідання рівня Керченської протоки, що зменшує глибину фарватеру і є причиною безлічі інших проблем.

"У Керченській протоці буде болото, там буде повна дупа, вибачте на слові", – розповів OBOZREVATEL російський гідрогеолог Юрій Медовар.

"Вони зробили дамбу ліворуч і праворуч, перекрили течію, порушивши водообмін між Чорним і Азовським морем. Там дуже багато проблем", – зауважив він.

Зокрема, за словами гідрогеолога, "йде просадка рівня Керченської протоки, зменшується глибина по фарватеру, по центральній частині, де йде прохід суден. Самі мешканці Керчі мені пишуть, запитують, як бути – вони бачать, як іде цвітіння води, як просаджується рівень".

Керченська протока, Кримський міст NewsOne

"Цей міст треба розбирати до бісової матері. Його будівництво було колосальною помилкою, він там нікому не потрібен", – заявив учений.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Юрій Медовар назвав причину, з якої Кримський міст може бути знесений.

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