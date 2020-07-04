У Росії знайшли зв'язок між загиблими у Другій світовій війні радянськими солдатами та обнуленням президентських термінів Володимира Путіна.

Про це в ефірі одного з пропагандистських передач на росТБ заявив скандальний віцеспікер нелегітимної Держдуми Росії Петро Толстой. Запис в Twitter опублікував відомий російський блогер Рустем Адагамов.

"Якою же безсовісною, яка втратила людську подобу мерзотою треба бути, щоб навіть трагедію Ржева притягнути до обнуління Путіна. Жах", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Толстой у своїй промові назвав голосування за поправки до конституції РФ новим етапом в історії країни.

"Новий крок у розвитку країни, можливість для Росії йти своїм шляхом. Це закріплення в конституції тих принципів і цінностей, за які наші предки віддали свої життя. Після того, як приймуть поправки, ми почнемо будувати нову країну, і ніхто нам в цьому не зможе перешкодити ... Ось тому президент говорив про унікальну цивілізацію, і як важливий для нас суверенітет, за який віддали свої життя ті, хто загинув під Ржевом", – говорив він.

Який же безсовісною, яка втратила людську подобу мерзотою треба бути, щоб навіть трагедію Ржева притягнути до обнуління Путіна. Жах. https://t.co/iNc4hrQNE3 - Рустем Адагамов (@adagamov) July 4, 2020

У Держдумі РФ пов'язали трагедію СРСР з обнуленням Путіна: насувається скандал

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко і глава Кремля Володимир Путін разом були присутні на церемонії відкриття Ржевського меморіалу радянському солдатові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підписав указ про внесення поправок до конституції РФ після всеросійського голосування.