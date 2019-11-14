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14 листопада • оновлено в 11:02
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"Тут починається п****ць!" З'явилося моторошне аудіо з коледжу в Благовіщенську

2.7т
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У соцмережах опублікували аудіозапис, який студенти Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства (Благовєщенськ, Росія) зробили під час кривавої стрілянини.

Так, учні повідомляють, що вони замкнені в корпусі. Після початку стрілянини хлопці спробували забарикадуватися у своїй аудиторії.

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Опубліковано фото стрільця, який напав на коледж у Благовіщенську

Стрілянина в Благовєщенську

Стрілянина в Благовєщенську

"ПортАмур"

За їхніми словами, перед цим Данила Засоріна, який влаштував стрілянину, бачили в туалеті з дробовиком.

"Коротше, виходить, з помповим дробовиком стоїть пацан і каже: "З***ся на х**!" І одногрупники забігають до нас у кабінет і говорять, типу: "П****ць, у нас пацан з дробовиком у туалеті". І починають барикадуватися. І все: тут починається повний п****ць", – розповідає автор запису.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Благовєщенську в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, внаслідок якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один із них помер у лікарні.

Причиною могла стати помста через дівчину. ЗМІ пишуть, що її нібито зґвалтували в одному з приміщень коледжу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Стрільба у Благовіщенську
Місце
Росія Благовєщенськ
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
МОРДОР.
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Polkovnichenko Vira
Polkovnichenko Vira
І якось однаково шо там у цій Раши трапиться.
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