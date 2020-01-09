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9 січня • оновлено в 16:20
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Мета – покарати Україну: російський експерт розкусив задум Путіна з "Турецьким потоком"

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Російський експерт з енергетичних питань Михайло Крутіхін заявив, що газопровід "Турецький потік" вигідний для Туреччини, але не вигідний для Російської Федерації.

"Це суто геополітичний задум, аби покарати Україну", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

За словами експерта, потреба Туреччини в російському газі скорочується щороку. Країна диверсифікує поставки газу, використовуючи альтернативні джерела – газ із Азербайджану і скраплений газ із власних терміналів.

"Путін сказав, що у 2019 році Туреччина купила у "Газпрому" 24 мільярди кубометрів газу, а насправді – всього 16 мільярдів. У 2020 році, думаю, обсяг скоротиться ще більше", – заявив експерт.

Оцінюючи економічну вигоду "Турецького потоку", він зауважив, що "туркам це дуже вигідно". "Вони шантажують "Газпром" для того, щоби збити ціну на російський газ. Ставляться різні умови, зокрема політичні. Турки безкоштовно придбали зайвий канал отримання газу", – пояснив він.

Володимир Путін на церемонії відкриття "Турецького потоку"

Володимир Путін на церемонії відкриття "Турецького потоку"

Офіційний сайт президента РФ

Водночас "для Росії це зовсім не вигідно. Вигідно це тільки одній групі – підрядникам, які будували цей газопровід на території Росії та у Чорному морі", – резюмував Крутіхін.

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''Турецький потік'' може бути не реалізований через курдів

Як писав OBOZREVATEL, 8 січня президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган урочисто відкрили газопровід "Турецький потік". Церемонія відбулася у Стамбулі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
ринок газу Ексклюзив
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Михайло Крутіхін Володимир Путін
Місце
Туреччина
Теги
газопровод турецький потік Газпром
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, забудьте о газопроводах, хватит кормить агрессоров-москалей!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы. я вам открою еще один секрет - Сила Сибири качает газ в Китай тоже в обход Украины, чтобы вам насолить...
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hunt andres
hunt andres
Ну да, эксперд лучше знает, чем Путин, сколько Турция купила газа))) И кстати, тур.поток предназначен и для запитки южной европы. Эксперд об этом забыл?
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