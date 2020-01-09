Мета – покарати Україну: російський експерт розкусив задум Путіна з "Турецьким потоком"

Російський експерт з енергетичних питань Михайло Крутіхін заявив, що газопровід "Турецький потік" вигідний для Туреччини, але не вигідний для Російської Федерації.

"Це суто геополітичний задум, аби покарати Україну", – сказав він у блозі OBOZREVATEL.

За словами експерта, потреба Туреччини в російському газі скорочується щороку. Країна диверсифікує поставки газу, використовуючи альтернативні джерела – газ із Азербайджану і скраплений газ із власних терміналів.

"Путін сказав, що у 2019 році Туреччина купила у "Газпрому" 24 мільярди кубометрів газу, а насправді – всього 16 мільярдів. У 2020 році, думаю, обсяг скоротиться ще більше", – заявив експерт.

Оцінюючи економічну вигоду "Турецького потоку", він зауважив, що "туркам це дуже вигідно". "Вони шантажують "Газпром" для того, щоби збити ціну на російський газ. Ставляться різні умови, зокрема політичні. Турки безкоштовно придбали зайвий канал отримання газу", – пояснив він.

Володимир Путін на церемонії відкриття "Турецького потоку" Офіційний сайт президента РФ

Водночас "для Росії це зовсім не вигідно. Вигідно це тільки одній групі – підрядникам, які будували цей газопровід на території Росії та у Чорному морі", – резюмував Крутіхін.

Як писав OBOZREVATEL, 8 січня президент Росії Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган урочисто відкрили газопровід "Турецький потік". Церемонія відбулася у Стамбулі.

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