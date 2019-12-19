Головна Новини
19 грудня • оновлено в 23:48
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР": Цимбалюк висміяв "народ Донбасу"

1.7т
Читати матеріал російською

На пресконференцію до президента Росії Володимира Путіна, яка відбулася 19 грудня, прийшли жителі самопроголошених "Л/ДНР", які назвали себе "народом Донбасу".

На це звернув увагу в своєму Facebook український журналіст Роман Цимбалюк, який також був присутній на заході.

"Що за народ Донбасу? Вони не росіяни, вони не українці?! Щось між?! Тоді чому б не називати себе народом Донецької області? Тоді який народ живе в Ростовській області? Народ Ростова?" – здивувався він.

Новини
"Придумав граф Потоцький!" Путін озвучив чергову божевільну теорію про українців

До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР"

До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР"

Цимбалюк також додав, що насправді там живуть українці, проте вони перебувають в російській окупації.

Користувачі приєдналися до обговорення в коментарях. "Це такий специфічний народ, у якого з усіх цивільних і людських прав є тільки право кричати "Путіне, введи війська!", "Народ Барвихи проти", "На Донбасі дві "республіки"теж, напевно окремі народи?" – написали в коментарях.

До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР": Цимбалюк висміяв "народ Донбасу"

Facebook Романа Цимбалюка

До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР": Цимбалюк висміяв "народ Донбасу"
До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР": Цимбалюк висміяв "народ Донбасу"
До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР": Цимбалюк висміяв "народ Донбасу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк також влаштував на пресконференції яскравий батл із Путіним. "У мене особисто немає проблем для того, щоб працювати в Росії. Можливо, якби українські танки були на Кубані, то ви теж трохи до нас змінили б ставлення", – заявив він окупантові.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Роман Цимбалюк
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrov Valery
Petrov Valery
Это опять про то, что на Дoнбacсе живут не люди?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
2 из 5 ответов | показать все
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кристина Стефанова, ага, игореша Кнышов тебе расскажет и про очереди и про руцкий мирок на дамбасе...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куралесов Вася, лучше посмотри, какие в Донбассе очереди за российскими паспортами!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги