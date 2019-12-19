До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР": Цимбалюк висміяв "народ Донбасу"

На пресконференцію до президента Росії Володимира Путіна, яка відбулася 19 грудня, прийшли жителі самопроголошених "Л/ДНР", які назвали себе "народом Донбасу".

На це звернув увагу в своєму Facebook український журналіст Роман Цимбалюк, який також був присутній на заході.

"Що за народ Донбасу? Вони не росіяни, вони не українці?! Щось між?! Тоді чому б не називати себе народом Донецької області? Тоді який народ живе в Ростовській області? Народ Ростова?" – здивувався він.

До Путіна прийшли на поклон фанати з "Л/ДНР"

Цимбалюк також додав, що насправді там живуть українці, проте вони перебувають в російській окупації.

Користувачі приєдналися до обговорення в коментарях. "Це такий специфічний народ, у якого з усіх цивільних і людських прав є тільки право кричати "Путіне, введи війська!", "Народ Барвихи проти", "На Донбасі дві "республіки" – теж, напевно окремі народи?" – написали в коментарях.

Facebook Романа Цимбалюка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк також влаштував на пресконференції яскравий батл із Путіним. "У мене особисто немає проблем для того, щоб працювати в Росії. Можливо, якби українські танки були на Кубані, то ви теж трохи до нас змінили б ставлення", – заявив він окупантові.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.