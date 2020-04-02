Рынок нефти – отдельная тема. Он подвержен не только временному перепроизводству, спровоцированному эпидемией, но и долгосрочным угрозам спросу; также на него влияет ценовая война между Саудовской Аравией и Россией.
Сокращение спроса в ближайшем будущем неизбежно и произойдет по трем причинам. Первая – Китай просто не может тянуть мировую экономику так, как он это делал. Глобальный спрос на нефть будет фокусироваться в странах глубокой периферии по мере того как в Европе будут переходить на альтернативные источники энергии, на электромобили, солнечные батареи и т.д. Это как с углем, которым в Европе топили в начале ХХ века, но который сейчас используется, по большому счёту, только в Польше и Чехии. Но денег в развивающихся странах мало, и поэтому дорогой как в 2008 г. нефть уже не станет.
Золотой век для ресурсной экономики, каким были 2000-е годы, на мой взгляд, закончился. В 2020-е нефть будет стоить от $15 до $40 за баррель. Потом, возможно, случатся новые изменения.
Да, пока цикл не в пользу нефти. Она не восстановится так, как восстановилась после кризиса 2008-2009 годов. Тот кризис был связан с внутренними проблемами отдельных западных экономик, а нынешний в технологическом и финансовом аспектах скорее подводит итог всей эпохе 1970-2010-х годов. Перемены на рынке нефти случились бы и без нынешней эпидемии, и без конфликта России и Саудовской Аравии.
России будет плохо. В 2008 году нефть за несколько недель упала с $130-140 до $50 за баррель. После этого в 2014-м с $80 рухнула до $28. Сейчас она уже почти три недели держится ниже этой отметки. Как будто какая-то высшая сила говорит Кремлю: друзья, мы вас два раза предупреждали: не может на этой черной жидкости жить целая страна.
Да, нефть за $20 за баррель – это очень мало. Тем более, что $23 за баррель – это цены фьючерсных контрактов на май по сорту Brent. В России добывают сорт Urals, более сернистый и дешевый. На этой неделе в Роттердаме за него давали всего $13 за баррель – а этого не хватает, чтобы добыть нефть, доставить её сначала в порт, а потом и заказчику, а также оплатить все российские налоги. Ситуация крайне сложная – тем более, что страна очень привыкла жить относительно хорошо (я говорю "относительно", потому что уровень жизни в российской и украинской глубинке не так чтобы сильно отличается, все деньги у нас оседают в Москве даже в большей степени, чем у вас в Киеве). Давно уже было заметно, что нужно развивать экономику, проводить индустриализацию, пытаться встроиться в нормальный технологический прогресс. В России все делали наоборот и кого теперь хотят обвинить? Ну, извините!
Касательно экономики, то мой прогноз по России на этот год: падение ВВП минимум на 4% (скорее даже значительно больше), но коллапса при этом не случится. Российская экономика достаточно прочна и чтобы ее развалить – не очень даже представляю, какие нужны усилия. Народ вполне готов затягивать пояса, внутренний рынок достаточно большой. И в этом отношении нельзя сказать, что если нефть будет по $30 за баррель на протяжении двух лет, то наступит полный коллапс. Реально экономика будет постепенно сокращаться – это да. Но она уже и так лет десять как не растет.
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