У Путіна відповіли на зустріч із Зеленським в Ізраїлі

З Києва до Кремля надійшов запит про зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера України Володимира Зеленського в Ізраїлі.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РИА Новости. При цьому він зазначив, що у Путіна насичений графік зустрічей, і можливий швидкий контакт, так би мовити "на ногах".

"Я сказав, що програма дуже насичена, якщо і будуть окремі зустрічі, то вони будуть тільки "на ногах" і матимуть досить короткий характер. Звісно, президент, в усякому разі, потисне руку основним учасникам (форуму в Ізраїлі), це неминуче. Чи відбудуться тривалі бесіди – це вельми сумнівно, просто часу немає фізично, хоча запити надходили, зокрема і від президента Зеленського", – повідомив Ушаков.

Також помічник Путіна додав, що в разі проведення зустрічі вона буде короткою.

"Просто від багатьох держав надходили пропозиції зустрічей, з урахуванням графіка, ці зустрічі, принаймні, тривалі, навряд чи є можливими", – уточнив Ушаков.

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента відповіли, що у Володимира Зеленського в Ізраїлі не запланована офіційна зустріч із главою РФ Володимиром Путіним.

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