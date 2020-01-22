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22 січня • оновлено в 16:33
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У Путіна відповіли на зустріч із Зеленським в Ізраїлі

2.2т
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З Києва до Кремля надійшов запит про зустріч президента Росії Володимира Путіна та лідера України Володимира Зеленського в Ізраїлі.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає РИА Новости. При цьому він зазначив, що у Путіна насичений графік зустрічей, і можливий швидкий контакт, так би мовити "на ногах".

"Я сказав, що програма дуже насичена, якщо і будуть окремі зустрічі, то вони будуть тільки "на ногах" і матимуть досить короткий характер. Звісно, президент, в усякому разі, потисне руку основним учасникам (форуму в Ізраїлі), це неминуче. Чи відбудуться тривалі бесіди – це вельми сумнівно, просто часу немає фізично, хоча запити надходили, зокрема і від президента Зеленського", – повідомив Ушаков.

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Також помічник Путіна додав, що в разі проведення зустрічі вона буде короткою.

"Просто від багатьох держав надходили пропозиції зустрічей, з урахуванням графіка, ці зустрічі, принаймні, тривалі, навряд чи є можливими", – уточнив Ушаков.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента відповіли, що у Володимира Зеленського в Ізраїлі не запланована офіційна зустріч із главою РФ Володимиром Путіним.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Mega Death
Mega Death
Кто-нибудь может ответить на вопрос, зачем эта встреча Путину?
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Mega Death, а Зеленскому зачем?О,чем можно говорить с агрессором?!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
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Shymskaja Elvira
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
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