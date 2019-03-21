|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Це нелегітимно!" Лавров розлютився через недопуск росіян в Україну

5.9тЧитати матеріал російською

У Росії назвали нелегітимною відмову про допуск спостерігачів від РФ, які були акредитовані Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, на вибори президента в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступивши з критикою української влади, передає RT.

"Відмова української влади в допуску російських спостерігачів, які були схвалені Організацією з безпеки і співпраці в Європі, є нелегітимною", – повідомив глава МЗС РФ.

Новини
"Дотягнеться до Уругваю!" У ЦВК показали бюлетень для виборів президента

Також, кажучи про оцінки підсумків виборчого процесу, дипломат зазначив, що Москва буде "дивитися на конкретні результати і гідно їх оцінювати".

Сергій Лавров

Сергій Лавров

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні 31 березня.

  • На думку українського журналіста Романа Цимбалюка, головною метою Росії на виборах в Україні стане спроба реалізувати свої інтереси і спровокувати в країні нову революцію.

  • Також українська розвідка дізналася, скільки Кремль виділив на вибори в Україні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
17
52
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Шо опять это слово ? "Нелегитимный" ....Это же из репертуара шапкокрада!?Совсем плохой кентавр ордынский ...Дайте ему свежего овса!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Лошадь совсем обнюхалась кокса. Дипломат лавруша не в курсе, что легитимным или нелегитимным может быть он сам, госдура и т.п., в общем конкретный объект, а вот если его с его наблюдателями послали по известному адресу - то это есть принятое окончательное решение и нелегитимным оно быть не может.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Без фальсификация не получится назначить ставленника, очередной фейк бандер под названием "выборы"
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Gordon Yury
Gordon Yury
Михайлов Александр, фейковые выборы - это привилегия московии. Только там под знаменем всеобщего одобрямса возможен приход к власти ставленника чужой страны, в данном случае пиндосии, которая назначила преемника любимого московитами ЕБНа. Он его привел и посадил на трон, где плешивый карлик уже почти 20 лет делает все возможное, а иногда и невозможное, для того, чтобы московия наконец исчезла с политической карты мира! И что особенно впечатляет - так это то, что обвинять в развале эрэфии будет некого - ведь народ русский и нерусский, хотя и порабощенный, все это одобрил...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки