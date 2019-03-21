"Це нелегітимно!" Лавров розлютився через недопуск росіян в Україну

У Росії назвали нелегітимною відмову про допуск спостерігачів від РФ, які були акредитовані Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, на вибори президента в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступивши з критикою української влади, передає RT.

"Відмова української влади в допуску російських спостерігачів, які були схвалені Організацією з безпеки і співпраці в Європі, є нелегітимною", – повідомив глава МЗС РФ.

Також, кажучи про оцінки підсумків виборчого процесу, дипломат зазначив, що Москва буде "дивитися на конкретні результати і гідно їх оцінювати".

Сергій Лавров

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Центральна виборча комісія відмовила Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ в реєстрації 24 громадян Росії міжнародними спостерігачами на президентських виборах в Україні 31 березня.

На думку українського журналіста Романа Цимбалюка, головною метою Росії на виборах в Україні стане спроба реалізувати свої інтереси і спровокувати в країні нову революцію.

Також українська розвідка дізналася, скільки Кремль виділив на вибори в Україні.

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