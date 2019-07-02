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Замішаний дипломат: російському демаршу Чехії знайшли несподіване пояснення

1.3тЧитати матеріал російською

Скасування польотів ряду російських авіакомпаній в Чехію, що виникло вранці вівторка 2 липня – це не комерційна сварка, а дипломатичний конфлікт.

Про це в своєму Фейсбуці написав російський політолог Олександр Морозов, який останні п'ять років проживає в Празі.

Нагадаємо, що через кілька годин Чехія відкрила своє небо для російських літаків.

"Те, що російським авіа сьогодні заборонили літати до Праги – це не комерційний конфлікт і не заходи тиску в зв'язку з несплатою за обслуговування літаків або гас взятий в борг. Виявляється, це дипломатичний конфлікт", – повідомив він.

аеропорт Праги

аеропорт Праги

Політолог нагадав історію, коли кілька місяців тому в Прагу приїжджала на переговори велика делегація російського міністерства торгівлі на чолі з главою відомства Денисом Мантуровим, в її складі був співробітник, якого чехи не пустили на територію своєї країни.

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"У відповідь на це Москва пригрозила закрити для чеських цивільних літаків проліт над територією Росії і навіть якомусь рейсу створила труднощі. Але потім це все затихло. А ось тепер раптом спалахнуло з новою силою. Наскільки можна зрозуміти: росіяни закривають небо для чеських літаків, у відповідь чехи не приймають рейси російських авіакомпаній", – підсумував Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зухвало відповіла Чехії через авіаційний скандал.

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Тема
авіаперельоти
Особа
Олександр Морозов
Місце
Чехія
Теги
Новини РосіїРосія
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