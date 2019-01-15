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"Це не дурниці": у Кремлі розповіли про змову між Путіним і Трампом

1.5тЧитати матеріал російською

Думка, що між президентами Росії і США існує якась змова, — це конспірологія.

Подібні висловлювання не мають нічого спільного з реальністю, заявив Дмитро Пєсков у інтерв'ю АиФ.

"Америка потрапила в унікальну для себе ситуацію: там розкол і в суспільстві, і в уряді — і результатом цього є ті складні умови, в яких доводиться працювати Трампу", — сказав прес-секретар російського президента.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

РИА Новости

Новини
''Стає прикро'': Пєсков розповів, що виводить Путіна з себе

На його думку, "санкції — це не дурниці, а дуже серйозна річ".

"Ось, наприклад, нам погрожують обмеженнями у зв'язку з реалізацією проекту" Північний потік-2". Це неприкрита спроба забезпечити конкурентну перевагу для американського скрапленого газу, який дорожчий за російський. І змусити європейців купувати саме його", — заявив Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому самому інтерв'ю спікер Путіна відзначився цинічною заявою про Україну.

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Тема
Санкції проти Росії
Особи
Володимир ПутінДональд ТрампДмитро Пєсков
Місце
Росія
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