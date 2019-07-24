Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Це катастрофа": в Росії жорстко висміяли "жебрацькі" зарплати

7.3т Читати матеріал російською

Найпоширеніша зарплата в Росії в місяць становить 23,5 тис. рублів (майже 9 тис. грн. – ред), хоча чиновники говорять про цифри вдвічі більші.

Такі показники заробітку в країні привела Федеральна служба державної статистики, передають "Известия". Це значення найбільш об'єктивно відображає рівень доходів росіян, що є просто убогістю і катастрофою, написали автори російського телеграм-каналу Шуліка.

"23 тисячі рублів на місяць – це навіть не бідність, це злидні. У будь-якому регіоні Росії цих грошей вистачає тільки на їжу, комуналку і на пару раз на рік купити одяг. Ні відпочинку, ні культурного дозвілля на ці гроші бути не може. Більш того, якщо потрібно купити ліки, треба брати кредит. Ось вам і причини катастрофічної закредитованості населення", – стверджують вони.

Зарплата в Росії

Зарплата в Росії

lenta.ru

На думку "Шуліки", федеральні губернатори щодня з екранів телевізора "вішають локшину на вуха росіянам про нацпроекти по боротьбі з бідністю".

Новини
Газова війна з Росією: у "Нафтогазі" озвучили суму "перемог" України

"Цікаво адже, що цю локшину потім транслює президент. Нічого дивного, що після всього цього в Росії зростають протестні настрої. У реальності храм, сміття та інші – тільки привід, а причина полягає якраз в бідності", – впевнені вони.

Сркіншот

Сркіншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія заплатить за "брудну" нафту Путіна. Стали відомі цифри завданих збитків іншим країнам.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
російська економіка
Місце
Росія
Теги
економіка Новини Росії зарплата комунальні послуги їжа
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
3
10
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а какой компетентный источник использует "обоз"! - "российский телеграм-канал Шулика"!! это ж просто гуру российской и мировой экономики! ни одна биржа мира не открывается без просмотра "Шулика"! но чаще всего "обоз" использует, для своих новостей, канал ОБС (одна бабушка сказала).
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Тогда появляется другой вопрос, а откуда пробки на дорогах, да забитые парковки у свежепостроенных домов? Серая зона, где крутятся огромные деньги, искажает всю статистику.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
23 тысячи рублей в месяц – нищета ? А теперь представьте зарплату в 10 тысяч - это то, что русский мир принёс братьям в Донбассе ! Про пенсии - вообще молчу. А цены - как в Москве !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel