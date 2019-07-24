"Це катастрофа": в Росії жорстко висміяли "жебрацькі" зарплати

Найпоширеніша зарплата в Росії в місяць становить 23,5 тис. рублів (майже 9 тис. грн. – ред), хоча чиновники говорять про цифри вдвічі більші.

Такі показники заробітку в країні привела Федеральна служба державної статистики, передають "Известия". Це значення найбільш об'єктивно відображає рівень доходів росіян, що є просто убогістю і катастрофою, написали автори російського телеграм-каналу Шуліка.

"23 тисячі рублів на місяць – це навіть не бідність, це злидні. У будь-якому регіоні Росії цих грошей вистачає тільки на їжу, комуналку і на пару раз на рік купити одяг. Ні відпочинку, ні культурного дозвілля на ці гроші бути не може. Більш того, якщо потрібно купити ліки, треба брати кредит. Ось вам і причини катастрофічної закредитованості населення", – стверджують вони.

Зарплата в Росії lenta.ru

На думку "Шуліки", федеральні губернатори щодня з екранів телевізора "вішають локшину на вуха росіянам про нацпроекти по боротьбі з бідністю".

"Цікаво адже, що цю локшину потім транслює президент. Нічого дивного, що після всього цього в Росії зростають протестні настрої. У реальності храм, сміття та інші – тільки привід, а причина полягає якраз в бідності", – впевнені вони.

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