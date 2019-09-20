"Це було пекло, дитина кричала!" На курорті Туреччини дітей з Росії облили палаючим маслом

На популярному курорті Туреччини Кестель в районі Аланії дітей з Росії облили палаючим маслом.

Про це повідомляє E1. НП сталася в готелі Club Paradiso. Всього в результаті постраждали вісім чоловік – з них двоє дітей 3,5 і 10 років.

Під час вечері кухар влаштував шоу, проте не впорався з завданням і палаюче масло полилося на людей.

"Реально люди горіли. Сьогодні, коли перев'язка була, шкіра разом з бинтами знімалася. Це було пекло. Ви не уявляєте, як дитина кричала. Він горів, одяг згорів, але встигли зняти", – заявив батько дітей.

Один з них отримав опік 27 відсотків шкірних покривів. У другого обгоріли рука і голова. Готель визнав провину і оплатив лікування дітям.

Детей облили маслом Е1

Детей облили маслом Е1

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Туреччині в басейні загинула 5-річна дівчинка з Росії.

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