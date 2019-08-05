Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом

3.7т Читати матеріал російською

У мережі присоромили російську владу за вибухи боєприпасів на військових складах у Красноярському краї, що нагадали очевидцям атомну катастрофу.

Так, своєю думкою поділився в Twitter блогер Vіtаuskаs, опублікувавши відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Черговий прорив у Красноярському краї. Прорвало, вірніше підірвало, цього разу військові склади. Пишуть, що розліт осколків до 15 км. Якщо правда, то це вже не снаряди. Це вже ракети. Тремтиш, НАТО?" – написав він.

Новини
"Солдати в бомбосховищі": з'явилися подробиці вибухів на військових складах у Росії

Вибухи в Ачинську

Вибухи в Ачинську

АіФ

Користувачі приєдналися до обговорення страшних кадрів із військової частини.

"Схоже на атомний вибух", "У кого з місцевих є лічильники радіації, заміряйте", "На відміну від лісових пожеж, це приємне видовище, ще, будь ласка", "Самі себе знищать", "Обізнані люди кажуть, що якщо видно вибухову хвилю, то вибухнуло не менше 500 кілотонн", "Другий Чорнобиль", – відзначили в коментарях.

"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом
"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом
"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом
"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом
"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території військової частини в Ачинському районі 5 серпня почали вибухати боєприпаси. У результаті НП постраждали мінімум 8 осіб, була оголошена евакуація.

У мережі росіяни влаштували паніку через масову евакуацію з Ачинська.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Вибухи на складах в Красноярську
Місце
Росія
Теги
вибухи вибухи на складах Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
5
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Петрова Ольга
Петрова Ольга
КАРМА КАРМА КАРМА , МАЛО , ПОБОЛЬШЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel