"Тремтиш, НАТО?" Путіна зацькували за "атомний вибух" під Красноярськом

У мережі присоромили російську владу за вибухи боєприпасів на військових складах у Красноярському краї, що нагадали очевидцям атомну катастрофу.

Так, своєю думкою поділився в Twitter блогер Vіtаuskаs, опублікувавши відео з місця НП (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Черговий прорив у Красноярському краї. Прорвало, вірніше підірвало, цього разу військові склади. Пишуть, що розліт осколків до 15 км. Якщо правда, то це вже не снаряди. Це вже ракети. Тремтиш, НАТО?" – написав він.

Вибухи в Ачинську АіФ

Користувачі приєдналися до обговорення страшних кадрів із військової частини.

"Схоже на атомний вибух", "У кого з місцевих є лічильники радіації, заміряйте", "На відміну від лісових пожеж, це приємне видовище, ще, будь ласка", "Самі себе знищать", "Обізнані люди кажуть, що якщо видно вибухову хвилю, то вибухнуло не менше 500 кілотонн", "Другий Чорнобиль", – відзначили в коментарях.

Черговий прорив в Красноярському краї. Прорвало, вірніше підірвало, на цей раз військові склади.

Пишуть, що розліт осколків до 15 км. Якщо правда, то це вже не снаряди. Це вже ракети.



Тремтиш, НАТО? Тремтиш? pic.twitter.com/6yK4ubblr4 - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 5, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території військової частини в Ачинському районі 5 серпня почали вибухати боєприпаси. У результаті НП постраждали мінімум 8 осіб, була оголошена евакуація.

У мережі росіяни влаштували паніку через масову евакуацію з Ачинська.

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