Трагедія в Шереметьєво: опублікований звіт про катастрофу SSJ-100

Міждержавний авіаційний комітет опублікував попередній звіт за результатами розслідування аварії з літаком Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляє сайт комітету.

"Попередній звіт містить фактичну інформацію, яка надійшла нині в комісію з розслідування авіаційної події, а також результати розшифровки даних бортових і наземних засобів об'єктивного контролю та відеоінформації, результати закінчених на цей момент досліджень та інші матеріали. У випадку надходження додаткової інформації звіт може бути уточнений і доповнений", – зазначено в документі.

У звіті йдеться, що командир літака, незважаючи на проблеми зі зв'язком і втрату автоматичного управління, оцінював ситуацію як штатну.

"О 15:12:32 командир повітряного судна пояснив старшому бортпровіднику, що літак повертається, водночас звернув увагу: "Не аварійне, нічого, просто повертаємося", – підкреслюється в тексті.

Диспетчер дав йому вказівку знижувати висоту до 900 м і розвертатися. "На запит диспетчера: "... якась допомога необхідна буде?" екіпаж відповів: "Ні, поки все нормально, штатно", – наголошується в звіті. На уточнюючий запит диспетчера екіпаж відповів, що є проблеми зі зв'язком і втрачено автоматичне керування літаком.

У документі зазначається, що після влучення блискавки у лайнера відключився автопілот, і був порушений зв'язок.

Також МАК опублікував фото після катастрофи з літаком.

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьєво МАК

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьєво МАК

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьєво МАК

Катастрофа SSJ-100 в Шереметьєво МАК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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