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26 березня • оновлено в 21:04
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Маргарита Симоньян втратила дитину

14.8т
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Топ-пропагандистка Росії, головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян втратила дитину.

Новиною про особисту трагедію вона поділилася в Instagram ввечері у четвер, 26 березня.

"Я втратила дитину. Якийсь час побуду наодинці зі своїм болем. Дякую за розуміння", – написала вона.

Ще два тижні тому Симоньян повідомила, що вчетверте вагітна від режисера Тиграна Кеосаяна. Вона завагітніла всього через чотири місяці після попередніх пологів.

Маргарита Симоньян втратила дитину

Маргарита Симоньян втратила дитину

скріншот

19 жовтня минулого року Симоньян народила дівчинку. Ще двоє дітей у пропагандистки з'явилися в серпні 2013 року (дочка) і у вересні 2014-го (син).

Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян

Маргарита Симоньян і Тигран Кеосаян

kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік Симоньян Тигран Кеосаян раніше публічно закликав до держперевороту в Україні і встановлення там російської влади.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Росія
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Коментарі
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Смішно
8
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Тварь каждый год поросится.
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1
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Карма за ложь...это только начало!
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3
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Ку Алексей
Ку Алексей
ХХлы, вы твари конченые
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2
6
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ку Алексей, чурка,забейся под шконку!
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