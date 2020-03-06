Тіньков зізнався, що у нього виявили рак

Російський мільярдер Олег Тіньков оголосив, що у нього виявили гостру форму лейкемії і тепер він бореться за життя.

Як пише Forbes, повідомлення Тінькова про хворобу передав його представник. У ньому бізнесмен також розповів про хід свого лікування.

"У мене діагностовано гостру форму лейкемії. Мені поставили діагноз в жовтні, я пройшов уже кілька курсів хіміотерапії. Мені доводилося в житті боротися за себе і за свою справу, але зараз я буду боротися за головне – за саме життя", – зазначив Тіньков.

Він також додав, що не хотів розкривати подробиць проблем зі здоров'ям, однак його мовчання в світлі ініційованого США судового процесу "викликало деякі питання і спекуляції".

Олег Тіньков "Ехо Москви"

"Це найскладніший етап у моєму непростому житті, але я сподіваюся на Бога, своє тіло, друзів і вашу підтримку", – написав Тіньков.

З бізнесом, за його словами, "все за планом", ним керує "прекрасна команда", а сам він уже кілька років, як відійшов від операційної діяльності.

"Що стосується питань від США щодо моїх податків у минулому, з ними працюють юристи, залишаючи мені сили на тяжбу з моїм головним ворогом", – резюмував він.

Нагадаємо, що голова ради директорів Тінькофф Банку Олег Тіньков посідає 47 місце в списку 200 найбагатших бізнесменів Росії за 2019 рік за версією Forbes. Його статки оцінюють у $ 2 200 мільйона.

Зараз Тіньков перебуває у Лондоні, де розглядається питання про його екстрадицію в США (там бізнесмен звинувачується в податковому шахрайстві). За версією Мін'юсту США, російський мільярдер у 2013 році приховав від американської влади $1 млрд в доходах і активах.

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