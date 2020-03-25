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25 березня • оновлено в 19:08
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Телеканал "Росія 1" показав інтерв'ю з "коронавірусом". Фото і відео

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Учасником програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим на російському телеканалі "Росія 1" став "коронавірус".

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COVID-19 зображувала людина, одягнена в костюм вірусу. Ця ідея викликала неоднозначну реакцію в мережі (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

На початку програми Малахов заявив, що "коронавірус" став спеціальним гостем і його колеги з телеканалу "Москва 24" взяли у нього інтерв'ю.

"Докотилися", "дебілізм!" До студії "Росії 1" запросили "коронавірус"

Деякі користувачі назвали це "дебілізмом". "Докотилися. Коронавірус дає інтерв'ю...", "Походу, Малишева начхала на Малахова... раніше тільки вона співала і танцювала з вірусами", – написали вони в коментарях під програмою.

"Докотилися", "дебілізм!" До студії "Росії 1" запросили "коронавірус"
"Докотилися", "дебілізм!" До студії "Росії 1" запросили "коронавірус"
"Докотилися", "дебілізм!" До студії "Росії 1" запросили "коронавірус"
"Докотилися", "дебілізм!" До студії "Росії 1" запросили "коронавірус"
"Докотилися", "дебілізм!" До студії "Росії 1" запросили "коронавірус"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей заявив, що кількість інфікованих коронавірусом у Росії може досягати 130-180 тисяч людей, а померлих – 1600 людей.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Андрій Малахов
Місце
Росія
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