Учасником програми "Прямий ефір" з Андрієм Малаховим на російському телеканалі "Росія 1" став "коронавірус".

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COVID-19 зображувала людина, одягнена в костюм вірусу. Ця ідея викликала неоднозначну реакцію в мережі (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

На початку програми Малахов заявив, що "коронавірус" став спеціальним гостем і його колеги з телеканалу "Москва 24" взяли у нього інтерв'ю.

Деякі користувачі назвали це "дебілізмом". "Докотилися. Коронавірус дає інтерв'ю...", "Походу, Малишева начхала на Малахова... раніше тільки вона співала і танцювала з вірусами", – написали вони в коментарях під програмою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Валерій Соловей заявив, що кількість інфікованих коронавірусом у Росії може досягати 130-180 тисяч людей, а померлих – 1600 людей.

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