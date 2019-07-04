Таємниця перевалу Дятлова: очевидець назвав ім'я можливого вбивці

Групу Ігоря Дятлова могли вбити місцеві жителі за посередництва людини на ім'я Андрій, в гості до якого туристи заходили перед загибеллю.

Таке припущення зробив Беніамін Беренхольц, який одним із останніх бачив дятлівців живими. Він у 1959 році служив в Івделі і був провідником у туристів. Його розповідь пролунала на Першому каналі (РФ) на шоу "На самом деле" Дмитра Шепелєва.

"Це були веселі і молоді хлопці. Прийшли в наш табір вони 1 лютого – у мене 2-го числа день народження, тому й запам'ятав. Увечері того дня я провів із ними десь дві години. Навіть позаздрив", -– сказав Беренхольц. За його словами, на ранок він вирішив провести дятлівців – разом вони нібито пройшли приблизно 20 км, після чого наткнулися на юрту цьогоАндрія, представника народу мансі.

Перевал Дятлова

"Я особисто думаю, що це (вбивство – Ред.) пов'язане з мансі. Андрій міг сам не брати участь, він міг передати, що йде група, що їх, припустимо, можна пограбувати. Я сам відвів їх до вбивць", – зізнався чоловік .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в таємниці про загибель групи туристів на перевалі Дятлова розкрилася нова містична деталь.

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