Судово-медична експертиза тіл 21-річних Зінаїди Колмогорової і Людмили Дубініної, членів таємниче загиблої групи Ігоря Дятлова, показала, що вони загинули незайманими.

Про це написав учасник експедиції на місце загибелі студентів Микола Андрєєв на сайті проекту "Родина". Він зазначив, що в щоденниках дятловців є записи про дискусії на тему любові і дружби.

Автор стверджує, що між Зінаїдою Колмогоровою і Юрієм Дорошенко існували особливі відносини. Задовго до походу вона написала подрузі таке: "Ліда, а з Юрою ми більше не дружимо ... Здивувалася, напевно. Так? Всі дивуються. Навіть не розмовляємо, не вітаємося, він вже з іншим дівчиськом ходить скрізь ...".

Група Дятлова Архівне фото

"І адже ніщо не віщувало такого сумного повороту. Юрій приїжджав до Зіни в її рідній Каменськ-Уральськ, познайомився з її батьками, справа йшла до весілля. І раптом:" Приїхала я сюди після практики теж все добре було, а потім я стала помічати, що він дуже до мене змінився ... Ось так і посварилися, вірніше навіть не сварилися, а просто перестали помічати один одного. Він зараз дуже змінився, дуже просто ...", – написав Андрєєв.

Як повідомляє автор, крім того, перед самим походом дівчина писала таке:

"Ліда, з нами йде знову Юрка ... Ти уявляєш, як знову роз'ятряться підживші рани ... Лідуська, як важко мені буде в поході, ти ж розумієш це, правда? Адже люблю я його, Ліда! І знову разом, але не разом. Буду кріпитися, Ліда!"

Андрєєв припустив, що Зіна могла піти в похід, щоб налагодити відносини з хлопцем. Разом з тим, за його словами, фотографія Зіни була виявлена в гаманці Ігоря Дятлова.

"Відчував почуття до неї і таїв від усіх? Ні в одній згадці немає і натяку на те, що між ними був навіть швидкоплинний студентський роман. Тільки фраза в щоденнику Колмогорова: "Ігор грубіянить". Дятлов, звичайно, знав, що у Зіни і Дорошенка було спільне минуле. Можливо, в поході вони вирішили відновити відносини. Це не могло не викликати жорстку реакцію Ігоря: він став грубіянити Зіні. Дорошенко міг заступитися...", – написав Андрєєв.

Як писав OBOZREVATEL раніше, одна з членів загиблої групи Ігоря Дятлова Людмила Дубініна замерзла на смерть, стоячи на колінах. У такій позі її відкопала пошукова група.

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