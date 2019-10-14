Таємний підрозділ Путіна: сплив зв'язок з отруйником Скрипалів

Російський розвідник Анатолій Чепіга (Руслан Боширов), який підозрюється в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів в британському Солсбері, може бути пов'язаний з секретним спецпідрозділом ГРУ РФ №29155.

Про це свідчать дані "Радіо Свобода" та розслідувальної групи Bellingcat, котрі знайшли у відкритих джерелах нові фотографії російського розвідника, що підтверджують його зв'язок з генерал-майором, командиром секретної частини Андрієм Авер'яновим.

Повідомляється, що знайдені знімки Чепіги були зроблені за півроку до отруєння Скрипалів на весіллі дочки Авер'янова.

Анатолій Чепіга був присутній на ній з усією своєю родиною – дружиною та двома дітьми. Як повідомляє "Радіо Свобода", це вдалося з'ясувати завдяки знімкам і відеозаписам, які опубліковані одним з професійних фотографів, що працювали на весіллі, який розмістив фотографії на весільному сайті.

Анатолій Чепіга на весіллі дочки Авер'янова "Радіо Свобода"

Сам Андрій Авер'янов, командир частини 29155, також присутній на численних фотографіях і відео з весілля.

Цікаво, що організована вона була в бутік-готелі "Сенешаль", розташованому на березі Сенежського озера, на протилежному березі від бази "Сенеж" російських "Сил спеціальних операцій". До місця, де в 2013 році розташувалася основна частина з підготовки так званих "зелених чоловічків", від цього готелю 15 хвилин їзди на машині або кілька хвилин на катері.

Авер'янов веде дочку під вінець

Про те, що Анатолій Чепіга був не простим гостем на весіллі дочки Андрія Авер'янова, говорить і той факт, що один з дітей самого Чепіги був удостоєний честі брати участь у весільній церемонії.

Розслідувальній групі Bellingcat вдалося також знайти ще одне підтвердження того факту, що командир військової частини 29155 Андрій Авер'янов пов'язаний з ГРУ і "Силами спеціальних операцій". У додатку GetContact, яке показує, як та чи інша людина записана в телефонних книгах інших абонентів, мобільний номер Авер'янова записаний як "Сенеж", "Андрій Авер'янов" і "Андрій Крим".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в The New York Times з посиланням на джерела в західних спецслужбах повідомили про те, що в ГРУ Росії нібито існує елітний підрозділ, яке "проводить скоординовану кампанію по дестабілізації Європи". Називається номер підрозділу – 29155, і ім'я його голови – генерал Андрій Авер'янов.

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