Суд відправив Навального у колонію

Московський міський суду засудив російського опозиціонера Олексія Навального до 3,5 років тюремного ув'язнення.

Рішення було ухвалено 2 лютого. Таким чином, йому замінили умовний строк на реальний. Вирок суду може бути оскаржено. Засідання транслювалося на You-Tube-каналі RTVI (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На цьому наполягала Федеральна служба виконання покарань РФ, її клопотання підтримала прокуратура. Водночас захист Навального вимагав скасувати прохання ФСВП.

Суддя оголосила, що опозиціонера мають відправити в колонію загального режиму. До того, як вирок набуде чинності, він перебуватиме під вартою.

Також суд врахував домашній арешт, під яким перебував політик близько року. Таким чином, він проведе в ув'язненні 2,5 роки і вийде на свободу до 2023-го.

Захист опозиціонера заявив, що оскаржуватиме рішення суду.

Водночас штаб Навального оголосив про старт акції протесту на Манежній площі в Москві.

Сам політик раніше виступив з промовою, в якій назвав президента РФ Володимира Путіна "отруйником трусів". Він також нагадав, що його судили у справі, яку Європейський суд з прав людини визнав сфабрикованою.

Також під будівлею суду проходив мітинг прихильників опозиціонера, яких масово затримували силовики.

Навального двічі засуджували до умовного позбавлення волі у справах "Ів Роше" – в 2014 році до 3,5 років – і "Кировлеса" – в 2017 році до п'яти років.

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