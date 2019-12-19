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20 грудня • оновлено в 01:18
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Стрілянина в Москві: названо ім'я убитого терориста, фото 18+

6.8т
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З'явилося фото вбитого терориста, який у четвер, 19 грудня, відкрив стрілянину під будівлею Федеральної служби безпеки в столиці Росії Москві. Ним нібито виявився 39-річний житель Московської області Євген Манюров.

Чоловік стріляв з мисливського карабіна "Сайга", повідомляє російське видання Life shot із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також при собі у терориста виявили пістолет і ніж.

Фото вбитого терориста

Фото вбитого терориста

колаж

За інформацією МБХ Медіа, убитий жив у Подольську, закінчив Російську академію правосуддя, а нещодавно зайняв третє місце у стрільбі з пістолета. Також чоловік проходив курс "Соціологічний аналіз рекламної комунікації" у Вищій школі економіки.

"Крім того, в мережі було знайдено профайл людини з таким же ім'ям і прізвищем на сайті НВІС. Згідно з інформацією в ньому, чоловік здійснював діяльність в області права в Подольську. Відзначається, що фізична особа припинила діяльність на підставі власного рішення", - передає Lenta .ru.

Увага! фото 18+

Стрілянина в Москві: названо ім'я убитого терориста, фото 18+

Life shot

Стрілянина в Москві: названо ім'я убитого терориста, фото 18+

Life shot

Стрілянина в Москві: названо ім'я убитого терориста, фото 18+

Life shot

Новини
У Москві в готелі трапилася кривава стрілянина: деталі НП
Стрілянина в Москві: названо ім'я убитого терориста, фото 18+

Life shot

Стрілянина в Москві: названо ім'я убитого терориста, фото 18+

Life shot

Як писав OBOZREVATEL раніше, в четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в столиці Росії Москві невідомий відкрив стрілянину, в результаті якої він був ліквідований. Також за попередніми даними загинув силовик і ще 5 осіб отримали поранення.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Стрілянина в ФСБ
Місце
Росія Москва
Тег
тероризм
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ttt ta
ttt ta
ВШЭ - кто бы сомневался...
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0
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Ну, думаю, началось!
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2
ttt ta
ttt ta
Lyakhov Yuri, Что началось? Осеннее обострение у XXLов?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Lyakhov Yuri, мало убыл не интересно но козлу старому брехню подпортил
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1
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Ну со словом "терракт" следует повременить.Странная личность,немолод,в майке с надписью "Дикий волк",с охотничьим оружием,непонятны цель и мотив.
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