Стрілянина в Москві: названо ім'я убитого терориста, фото 18+

З'явилося фото вбитого терориста, який у четвер, 19 грудня, відкрив стрілянину під будівлею Федеральної служби безпеки в столиці Росії Москві. Ним нібито виявився 39-річний житель Московської області Євген Манюров.

Чоловік стріляв з мисливського карабіна "Сайга", повідомляє російське видання Life shot із посиланням на свої джерела в правоохоронних органах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також при собі у терориста виявили пістолет і ніж.

Фото вбитого терориста колаж

За інформацією МБХ Медіа, убитий жив у Подольську, закінчив Російську академію правосуддя, а нещодавно зайняв третє місце у стрільбі з пістолета. Також чоловік проходив курс "Соціологічний аналіз рекламної комунікації" у Вищій школі економіки.

"Крім того, в мережі було знайдено профайл людини з таким же ім'ям і прізвищем на сайті НВІС. Згідно з інформацією в ньому, чоловік здійснював діяльність в області права в Подольську. Відзначається, що фізична особа припинила діяльність на підставі власного рішення", - передає Lenta .ru.

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Life shot

Life shot

Life shot

Life shot

Life shot

Як писав OBOZREVATEL раніше, в четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в столиці Росії Москві невідомий відкрив стрілянину, в результаті якої він був ліквідований. Також за попередніми даними загинув силовик і ще 5 осіб отримали поранення.

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