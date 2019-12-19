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20 грудня • оновлено в 01:18
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Не теракт: озвучені офіційні дані про загиблих і поранених у стрільбі біля будівлі ФСБ у Москві

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За офіційними даними Слідчого комітету Росії, в результаті стрілянини в Москві один співробітник ФСБ загинув, ще 5 людей, зокрема одна цивільна особа, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зловмисник був ліквідований силовиками. Про це повідомила пресслужба СК 19 грудня.

Вказується, що за дорученням голови СК Росії Олександра Бастрикіна кримінальну справу за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів, порушену за ознаками злочину, передбаченого ст. 317 КК РФ, передано до центрального апарату відомства для подальшого розслідування.

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Слідчий комітет також заявляє про одного нападника. "Чоловік, перебуваючи біля будівлі ФСБ на вулиці Велика Луб'янка, відкрив стрілянину в бік співробітників правоохоронних органів", – сказано в повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі та криміналісти проводять необхідні слідчі заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину.

Додамо, що інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі.

Фото з місця стрілянини

Фото з місця стрілянини

РБК

Як писав OBOZREVATEL, напад стався ввечері в центрі російської столиці. Туди терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії.

У мережі з'явилися відео очевидців із місця ЧП. Також були опубліковані кадри ліквідації злочинця, названо ім'я стрілка.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Стрілянина в ФСБ Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
Слідчий комітет Російської Федерації стрілянина Новини Росії ФСБ смерть
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