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18 вересня • оновлено в 11:55
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Станіслав Шушкевич
Станіслав Шушкевич
Перший голова парламенту Білорусі Всі статті автора

Путин с удовольствием пожирает Беларусь

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Беларуси Сергей Румас согласовали проект "Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства - ред.

Владимир Путин хочет съесть Беларусь, и он в общем-то преуспеет в этом деле, поскольку Лукашенко ему ничего противопоставить не может. Да, он по чуть-чуть брыкается, но Путин развернул операцию по захвату Беларуси в состав Российской империи. Я только так это понимаю.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Дело.юа

При его желании через короткий промежуток времени наш мелкий диктатор может перестать быть диктатором. Он его поддерживает и поставил Беларусь в трудное положение. Долги большие, Беларусь сидит на российской нефтяной и газовой игле. Вот Путин прикроет этот краник и все, конец нашему диктатору.

Очень надеюсь, что в Беларуси найдутся здоровые силы, которые будут этому противостоять. Иначе будет сдача нашей независимости и наших национальных позиций.

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Все время нужно быть на чеку. Вот сделан очередной шаг к такому объединению - начало слития экономик двух государств. Хотя раньше говорили, что такого не будет. Россия все время продвигается и с удовольствием пожирает Беларусь, а Лукашенко ничего не может этому противопоставить. Его политика – сохранение власти, все развитие идет под его контролем. Беларусь очень сильно отстает от стран Балтии и Польши, у которых стартовые условия были хуже наших.

Обратиться за помощью к Западу Лукашенко не позволит сделать Россия. Кроме того, Запад все-таки придерживается принципов права, а у нас господствует беззаконие.

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Автор
Станіслав Шушкевич Станіслав Шушкевич
Тема
Союзна держава
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
Новини Росії
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