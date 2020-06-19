За неделю до помпезного парада в Москве, анонсированного на 24 июня, Владимир Путин опубликовал свою статью про Вторую мировую войну в издании The National Interest.

Статья на английском, журнал американский — с ходу и не понять, кто автор. Однако ошибки нет, ее написал российский, а не американский президент. Владимир Путин пообещал сделать это еще в январе, когда возник спор с польскими политиками относительно роли Польши и СССР в начале Второй мировой войны, но публикация вышла ровно перед парадом и всенародным голосованием по поправкам к Конституции РФ, что сулит России и Западу политические “сюрпризы”.

Падение вместо триумфа

В 2020 году Владимир Путин должен был оказаться на вершине политического триумфа. Високосный год обещал быть интересным и насыщенным, и начался он со скоропалительной, и, по всей видимости, обидной для премьер-министра Дмитрия Медведева отставки. Владимир Путин, не глядя, пожертвовал “Санчо Панса”, который с первой президентской кампании хранил верность “Дон Кихоту” и сопровождал в сражениях с “ветряными мельницами”. Но это было так заманчиво — списать на незадачливого любителя айфонов и уточек ответственность за экономические неудачи последних 20 лет и начать политическую жизнь с чистого листа. После формирования нового правительства на повестке дня у Владимира Путина стояла конституционная реформа, а точнее, государственный переворот, а после него — помпезный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и продолжение кропотливой “работы" над проектом “СССР 2.0”.

И все у Владимира Путина шло по плану, если бы не одно “но” — эпидемия коронавируса. Из-за нее и непродуманных решений президента Россия попала в идеальный шторм, когда страну захлестнули экономический, политический и эпидемиологический кризисы. Как бы Владимир Путин ни спешил с поправками, которые прошли все стадии от проекта до одобрения Конституционным судом за два месяца, он не успел. Страна вспыхнула от коронавируса, и пришлось срочно отменять всенародное голосование по поправкам, анонсированное на 22 апреля, а затем и парад победы. Россия и сейчас “полыхает”, но рекордное падение уровня доверия президенту — до 25% в мае, по данным “Левада-Центр”, не дает Владимиру Путину времени для маневра — или сейчас или никогда. Именно по этой причине 24 июня спешно пройдет военный парад, а после на неделю откроются участки для голосования.

Ветераны могут заразить президента

Но как бы ни хотелось Кремлю, эпидемия коронавируса все равно не даст Владимиру Путин реализовать амбициозные политические планы. Российский президент готов рискнуть жизнями участников военного парада, почетных гостей и зрителей, но своей – нет. В частности, стало известно, что ветеранов ВОВ, которые будут сидеть недалеко от Владимира Путина, в обязательном порядке отправили на двухнедельный карантин в санатории и дома отдыха. Кремль оправдывается, что это сделано для их безопасности, но, во-первых, речь идет не о всех, а только о ветеранах ВОВ, которые будут рядом с президентом; во-вторых, пожилым людям со слабым здоровьем безопаснее было бы сидеть дома и идти на парад тогда, когда в стране закончится эпидемия, а не в ее разгар.

Решение отправить ветеранов ВОВ на карантин стало одним из фатальных в череде ошибок Владимира Путина. Социологические опросы демонстрируют, что россияне хотят видеть президентом сильного и властного руководителя, а не уставшего 67-летнего старика, который боится заразиться коронавирусом от кого-то из ветеранов ВОВ. Россиян, которые считают, что стране нужна “сильная рука”, год от года становится меньше, но их все равно много — 49% в январе 2020 года против 58% в ноябре 2018 года, по итогам опроса “Левада-Центр”. И Владимир Путин, который пересиживает эпидемию в личном бункере, бросив на произвол простых россиян, все меньше соответствует этому образу.

Парад проигнорируют и европейцы, и россияне

В кулуарах ходят слухи, что президент РФ поставил требования не только к ветеранам ВОВ, но и к иностранным гостям. После аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей на парады в Москву перестали ездить европейские лидеры, но в 2020 году от визита отказываются даже те, кто анонсировал приезд. В частности, в последний момент ответили отказом президенты Азербайджана и Чехии — видимо, им не пришелся по душе обязательный двухнедельный карантин. В Москве пока ждут президентов Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Киргизии, непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии, но и они могут передумать. В Москву не приедет никто из лидеров бывших союзников по антигитлеровской коалиции несмотря на то, что Владимир Путин еще в марте назвал приезд на парад “правильным” и “внутриполитическом, и в моральном смысле”, а отказ от парада — ошибкой.

Компанию президенту РФ составит разве что президент Беларуси, который 9 Мая провел парад в Минске, чем привлек к себе внимание всего мира и поставил под удар репутацию Владимира Путина. Но визит Александра Лукашенко больше напоминает инспекцию после того, как он заявил журналистам: “В Москве они вроде как-то справляются – парад же надо проводить. Как же, белорусы провели парад 9 мая, а Россия не провела. Надо проводить. Ну поедем проведем”. Хотя, с учетом того, что на днях в Беларуси прошли обыски и аресты в “Белгазпромбанке”, в который позже ввели временную администрацию, это больше пощечина Владимиру Путину за то, что тот посмел вмешаться в выборы белорусского президента. Банк принадлежит “Газпромбанку” и "Газпрому", который накануне отказал Беларуси в пересмотре цен на газ.

Не только европейцы проигнорируют парад победы, но и сами россияне. Мэр Москвы в тихом отчаянии просит москвичей сидеть по домам и смотреть парад по телевизору, а в регионах РФ чиновники открыто отменяют парады. Рискнул отменить парады в Крыму и Сергей Аксенов, но быстро “передумал” после того, как получил по шапке из Москвы. Как только в СМИ появились новости об отказах, в Кремле заявили, что парады пройдут только в 28 городах. Очевидно, местные власти больше не хотят нести ответственность за жизни людей, которые начнут болеть и умирать, спустя 10–14 дней после массовых мероприятий. В регионах знают, что Кремль после парада умоет руки по давнему принципу “царь хороший — бояре плохие”, а Путин закроется в бункере от проблем.

Несмотря на все это, парад в Москве состоится.

И мы узнаем, какие политические “сюрпризы” приготовил Владимир Путин для России и Запада.

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