Много раз писал, что наслаждаясь властью Путина, россияне в результате получат СССР.
С Политбюро. С ЦК КПСС. И вечно живым Генеральным Секретарем.
КГБ, система доносительства и общественные помощники власти, от молодежных объединений до полувоенных народных дружин, прилагаются.
Все это уже было. Недавно.
Разница исключительно в большем техническом и экономическом развитии.
То есть, вытирать попы кусочками газеты Правда уже не получится, и это хорошо. А вот по поводу технических возможностей контроля лояльности "1984" может пойти покурить.
Про то, что о Конституцию вытрут член, как о занавеску, можно уже не волноваться. Не в первый раз. Как надо, так и откорректируют. Подумаешь, Конституция!
Когда мне говорят, что я борюсь с умершим Советским Союзом, мне смешно. Он не умер. Он даже не впал в кому. Мы присыпали его землей, и думали, что его больше нет.
Но были люди, которые поливали могилу слезами и вот... он снова с нами. Сильный, как тогда. Лживый, как тогда. И куда более опасный, как для своих граждан, так и для всего мира.
А особенно для близких соседей, с которыми у него свои счеты. Вы думаете, что ушли? А вас никто и никогда не отпускал!
Кто там наивно полагал, что Путин оставит пост после 2024 года? Ага! Два раза! Неважно, как будет имя следующего президента России. Править будет Путин. Пока будет жить, а жить он будет долго.
И наши проблемы я предлагаю обсуждать и решать исходя не из хотелок, а из реалий.
СССР рядом. Путин всегда живой.
Война не кончится. Крым не вернут. Не для того организовали и финансировали Донбасс, чтобы его замирять.
Доброе утро, господа. Прогнемся - станем их частью. Оно вам надо, а?
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