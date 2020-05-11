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11 травня • оновлено в 10:40
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США забули про СРСР у Другій світовій війні: розгорівся скандал із Росією

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У Росії висловили обурення тим, що США нібито намагаються переписати історію перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Йдеться про розміщений на сторінках Білого дому в соцмережах коментар, у якому перемогу над гітлерівською Німеччиною приписали винятково Америці та Великобританії. Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС РФ.

"Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни, які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею перемоги", – йдеться у відповіді відомства.

США забули про СРСР у Другій світовій війні: розгорівся скандал із Росією

У російському МЗС заявили, мовляв, напередодні "священного свята" в американських чиновників не знайшлося хоробрості і бажання "хоч півсловом віддати належне незаперечній ролі й колосальним жертвам, яких в ім'я всього людства зазнали тоді радянська армія і народ".

"Виходимо з того, що реальні факти історії не можна ігнорувати – незалежно від симпатій чи антипатій, які виникають як у відношенні звільненого в ті роки світу від коричневої чуми Радянського Союзу, так і стосовно нашої країни сьогодні. Свідчення цього – численні обґрунтовані відгуки на білодомоіські твіти з боку не тільки росіян, а й американців, які знають історію, а також людей із усіх куточків світу", – йдеться у повідомленні.

США забули про СРСР у Другій світовій війні: розгорівся скандал із Росією

У російському МЗС також заявили, нібито їхні "коректні і засновані на історичних фактах" коментарі під відповідними постами в соцмережах методично видаляють.

"І робиться це в "найдемократичнішій країні", яка невпинно твердить про свою "прихильність свободі слова"! Тема священного подвигу старшого покоління у війні не повинна перетворитися на ще одну проблему в двосторонніх відносинах, які й без того переживають складні часи", – обурилися там.

Водночас у відомстві висловили переконання, що Росія і США, незважаючи на розбіжності, все ще можуть "на основі довіри, взаємної поваги і врахування інтересів один одного давати спільну відсіч множинним викликам сучасності". Тому додали, що мають намір провести "серйозну розмову з цього приводу" з американськими офіційними особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білому домі США і Великобританію назвали переможцями нацизму, що викликало шквал критики і суперечок у мережі.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Друга світова війна
Місце
Росія
Тег
СРСР
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что "забыли" упомянуть СС*Р в числе победителей, это бы ещё полбеды - политики всех времён и народов склонны к избирательному трактованию правды, предпочитая выпячивать те её аспекты, которые кажутся выгодными, и игнорируя то, что выглядит не столь авантажно. :) Гораздо хyже, что уже на протяжении ряда лет, причём с каждым разом всё настойчивее, в западных официальных кругах муссируется мысль о том, что С*ветский С*юз, наряду с Третьим р*йхом, был инициатором и зачинщиком Второй мировой в*йны. Прежде всего этим грешат политики Соединённых Штатов и их сателлиты в Восточной Европе. Не знаю, каким образом в головах этих людей реальные исторические факты (например, конференции в Тегеране, Ялте и Потсдаме, на которых США и Великобритания выступали СОЮЗНИКАМИ СС*Р, и многое другое) уживаются с подобными утверждениями, но это реально опaсно, потому что является фактическим ревизионированием и искажением истории.
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Червоний Данило
Червоний Данило
cccp больше yбилo чем гит-лep! кoлoccaльнo много! а вот победу выиграли сша и британия, своей тактикой, своим opyжием и финансами!
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Спонсировали Гит.лера, развивали нац.искую риторику в Германии, общие парады проводили. Потом начали вместе с Германией напару мировую во.йну. Как обычно включили бы.чку и не поделили то о чем ранее договаривались с Германией. Получили по.дср.ач.ник, жидко обд.ела.лись, заск.улили и начали кляньчить помочь пабедить на.ци.ков. Умом побеждать не способны, только количеством. Кинули миллионы людей на мясо просто. И теперь празднуют то что благодаря своей ту.по.ры.ло.сти уграли столько жизней. Вот она скрепа! Био.му.с.ор по.мой.ный, ни чем не лучше фа.ши.ков.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
ПНХ ПТН, Фашики были намного лучше.
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