США забули про СРСР у Другій світовій війні: розгорівся скандал із Росією

У Росії висловили обурення тим, що США нібито намагаються переписати історію перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Йдеться про розміщений на сторінках Білого дому в соцмережах коментар, у якому перемогу над гітлерівською Німеччиною приписали винятково Америці та Великобританії. Відповідну заяву опублікували на сайті МЗС РФ.

"Викликають крайнє обурення спроби спотворення підсумків розгрому нацизму і вирішального внеску нашої країни, які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкування 75-річного ювілею перемоги", – йдеться у відповіді відомства.

У російському МЗС заявили, мовляв, напередодні "священного свята" в американських чиновників не знайшлося хоробрості і бажання "хоч півсловом віддати належне незаперечній ролі й колосальним жертвам, яких в ім'я всього людства зазнали тоді радянська армія і народ".

"Виходимо з того, що реальні факти історії не можна ігнорувати – незалежно від симпатій чи антипатій, які виникають як у відношенні звільненого в ті роки світу від коричневої чуми Радянського Союзу, так і стосовно нашої країни сьогодні. Свідчення цього – численні обґрунтовані відгуки на білодомоіські твіти з боку не тільки росіян, а й американців, які знають історію, а також людей із усіх куточків світу", – йдеться у повідомленні.

У російському МЗС також заявили, нібито їхні "коректні і засновані на історичних фактах" коментарі під відповідними постами в соцмережах методично видаляють.

"І робиться це в "найдемократичнішій країні", яка невпинно твердить про свою "прихильність свободі слова"! Тема священного подвигу старшого покоління у війні не повинна перетворитися на ще одну проблему в двосторонніх відносинах, які й без того переживають складні часи", – обурилися там.

Водночас у відомстві висловили переконання, що Росія і США, незважаючи на розбіжності, все ще можуть "на основі довіри, взаємної поваги і врахування інтересів один одного давати спільну відсіч множинним викликам сучасності". Тому додали, що мають намір провести "серйозну розмову з цього приводу" з американськими офіційними особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Білому домі США і Великобританію назвали переможцями нацизму, що викликало шквал критики і суперечок у мережі.

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