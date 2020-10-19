Всі критикують Євросоюз за "недостатні" (насправді – цілком снайперські) санкції в зв'язку з хімічною атакою Кремля проти власного співвітчизника – і чомусь забувають про те, що формально США ніяких санкцій не вводили взагалі. Більш того, в рамках протидії путінізму куди важливіше символічні дії, такі як осуд і медіа-демарш, що і було зроблено як у Франції, так і в Німеччині, лідери яких відкрито назвали подію замахом на цінності, а місцеві ЗМІ злили інформацію про гнів Макрона на Путіна.

Зверніть увагу на поведінку Трампа:

п.1: на відміну від французького і німецького колеги, американський президент не виступив з публічним засудженням чергового застосування "Новачка";

п.2: в перший тиждень після хіматаки глава Білого дому заявив про "відсутність" доказів застосування Новачка з Берліну;

п.3: в якийсь момент він заявив, що був би "дуже розчарований", якби з'ясувалося, що Навального отруїли саме російські спецслужби;

п.4: після того, як три європейські лабораторії підтвердили факт застосування Новачка з російської військової лабораторії, а потім до цього ж висновку прийшла ОЗХЗ, Трамп не став повертатися до пунктів 1-3.

Замість Трампа з цього приводу кілька разів виступав Держдепартамент, однак екстремальний контекст вимагає втручання саме президента як провідної зовнішньополітичної сили США. Таке підозріле замовчування ситуації засудив уже й сам Навальний, який розкритикував Трампа за ігнорування проблеми, яку політик позначив як "застосування хімічної зброї в XXI столітті". Це вірний акцент: мова йде не просто про атаку на політичного опонента всередині країни (цим більш-менш займаються взагалі всі диктатури), а про атаку з використанням забороненої зброї масового ураження.

Цікава деталь: відразу після звістки про факт застосування Новачка, США ввели санкції проти того самого хімічного інституту, який потрапив тепер і під санкції ЄС, однак – і це важливо – американська сторона офіційно не пов'язала потрапляння інституту в чорний список через отруєння Навального, хоча фактично цей зв'язок очевидний. Тобто санкції були введені, а ось символічне засудження нападу на Навального вимовлено не було. Чи не зіграла тут свою роль позиція Трампа?

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