"СРСР – незаконна держава!" У Кремлі відреагували на скандальну заяву судді КС

У Кремлі розкритикували суддю Конституційного суду Костянтина Арановского за його заклик не вважати Росію правонаступницею "незаконно створеного" Радянського Союзу.

З жорсткою критикою на його адресу зокрема виступив перший заступник голови комітету Державної думи з держбудівництва та законодавства Михайло Ємельянов. Про це повідомляють "РИА Новости".

Так, парламентарій назвав заяву судді дивною і здивувався тим, що подібні слова могла висловити людина, яка обіймає займає серйозну посаду і є юристом.

У Кремлі розкритикували суддю, який визнав СРСР "незаконно створеною державою"

"Правонаступництво не стосується наступності політичного режиму, це стосується зовсім інших речей. І плутати правонаступництво і політичний режим абсолютно неприпустимо, це азбука юриспруденції", – обурено наголосив Ємельянов.

Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав позицію Арановского "особливою думкою".

"Це думка члена Конституційного суду. Існує така практика публікацій такої думки. У цьому випадку ми залишаємо це без коментарів, виходимо з того, що Росія і де-юре, і де-факто є правонаступницею Радянського Союзу", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії суддя Конституційного суду Костянтин Арановський визнав СРСР "незаконно створеною державою". Таке рішення він ухвалив, розглядаючи справу про відшкодування житла росіянам, яке відібрали під час радянських репресій.

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