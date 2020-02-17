"СРСР – незаконна держава!" У Кремлі відреагували на скандальну заяву судді КС

У Кремлі розкритикували суддю Конституційного суду Костянтина Арановского за його заклик не вважати Росію правонаступницею "незаконно створеного" Радянського Союзу.
З жорсткою критикою на його адресу зокрема виступив перший заступник голови комітету Державної думи з держбудівництва та законодавства Михайло Ємельянов. Про це повідомляють "РИА Новости".
Так, парламентарій назвав заяву судді дивною і здивувався тим, що подібні слова могла висловити людина, яка обіймає займає серйозну посаду і є юристом.
У Кремлі розкритикували суддю, який визнав СРСР "незаконно створеною державою"
"Правонаступництво не стосується наступності політичного режиму, це стосується зовсім інших речей. І плутати правонаступництво і політичний режим абсолютно неприпустимо, це азбука юриспруденції", – обурено наголосив Ємельянов.
Зі свого боку прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав позицію Арановского "особливою думкою".
"Це думка члена Конституційного суду. Існує така практика публікацій такої думки. У цьому випадку ми залишаємо це без коментарів, виходимо з того, що Росія і де-юре, і де-факто є правонаступницею Радянського Союзу", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії суддя Конституційного суду Костянтин Арановський визнав СРСР "незаконно створеною державою". Таке рішення він ухвалив, розглядаючи справу про відшкодування житла росіянам, яке відібрали під час радянських репресій.
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