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21 листопада • оновлено в 09:00
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Спроба самогубства російського професора-ката потрапила на відео

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У мережі з'явилося відео спроби суїциду професора СПбДУ Олега Соколова, якого підозрюють у вбивстві і розчленуванні своєї співмешканки-студентки Анастасії Єщенко.

Кадри були опубліковані виданням "Невські новини". Соколов спробував накласти на себе руки під час перерви між слідчими діями. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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З'ясувався зв'язок професора, який розчленував студентку в Пітері, з Путіним

Після цього йому призначили додаткову психіатричну експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
Росія Санкт-Петербург
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