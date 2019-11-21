Спроба самогубства російського професора-ката потрапила на відео

У мережі з'явилося відео спроби суїциду професора СПбДУ Олега Соколова, якого підозрюють у вбивстві і розчленуванні своєї співмешканки-студентки Анастасії Єщенко.

Кадри були опубліковані виданням "Невські новини". Соколов спробував накласти на себе руки під час перерви між слідчими діями. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Після цього йому призначили додаткову психіатричну експертизу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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