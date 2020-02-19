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19 лютого • оновлено в 14:09
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Спливло відео-пророцтво Жириновського про "коронавірус"

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Одіозний глава партії ЛДПР Росії Володимир Жириновський ще у 2015 році передбачав поширення вірусу, на кшталт китайського коронавірусу, який останнім часом призвів до сотень смертей у всьому світі.

Зокрема він нібито вгадав механізм його передачі від тварин до людини. Про це пишуть у російських соцмережах, розповсюджуючи відео з відповідною промовою скандального політика (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"... Лежить, мало не обнімається з нею. Діти це бачать і починають цілуватися з тваринами. А всі тварини – носії вірусу", – заявив він.

Володимир Жириновський

Володимир Жириновський

Жириновський тоді підкреслив, що в Росії компетентні органи не приділяють цьому питанню належної уваги. Тому закликав депутатів вплинути на владу, щоб запобігти можливій загрозі з поширенням різних вірусів від тварини до людини.

"Комітет з туризму нічого не робить, і охорона здоров'я... Ми депутати, ми ж повинні розгойдати виконавчу владу!" – підсумував свій спіч скандальний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалах смертельного коронавірусу в Китаї Володимир Жириновський назвав атакою біологічною зброєю США.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Жириновський
Місце
Росія
Тег
вірус
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