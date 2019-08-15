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"Спасибі, що живі": з'явилися зворушливі звернення врятованих пасажирів літака в Підмосков'ї

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Перелякані пасажири літака А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснив жорстку аварійну посадку у полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я), подякували пілотам за врятовані життя.

Як повідомила "Комсомольская правда. Крым", про те, що трапилося на борту, після посадки розповів пасажир Артемій на своїй сторінці в Twitter (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Стоїмо в полі, постраждалі є, у хлопця рука зламана, у іншого – палець, напевно. Нічого не сказали ще, двигун кілька разів пухкав, вони намагалися його знову запустити, але ми почали падати. Я тримався за хрест – тепер точно вірю в Бога", - написав він.

З'явилися звернення врятованих пасажирів літака в Підмосков'ї

З'явилися звернення врятованих пасажирів літака в Підмосков'ї

Комсомольская правда. Крым

В наступному пості хлопець подякував пілотам за порятунок.

"Нас евакуюють, я вдячний пілотам не менш, ніж Богу, за те, що ми зробили аварійну посадку, а не впали... Мені приємні слова людей, які раді, що ми залишилися живі, спасибі", – звернувся він до екіпажу.

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На Telegram-каналі Mash з'явилося відео, на якому врятовані пасажири аплодували команді літака. Людей переповнювали емоції, одна зі стюардес не змогла стримати сліз.

"Спасибі, пілоти, дівчата, вам", – подякували вони.

На сторінці "Комсомольская правда" в Twitter також опублікували перші реакції пасажирів літака.

"Це мій другий день народження! Дякую пілотам", "На зльоті я почув, як двигун почав відмовляти. Ми зрозуміли, що літак починає падати... Благо, все закінчилося добре", "Ми підходили до стюардес, бортпровідників і цілували їх", – розповіли люди.

Як написав "RT російською" на Telegram-каналі, одна з пасажирок повідомила, що літак почав набирати висоту, а потім поступово падати.

"Характерний звук періодично виникав: коли намагається завестися, але ніяк не заводиться. Жорстка посадка, тиша ... Нас не попередили – стосовно того, що треба готуватися... У мене маленька дитина, три рочки, я її притиснула до сидіння, щоб її не трясло, хоча вона була пристебнута", – розповіла жінка.

За її словами, літак падав не різко. Вона вважає, що командир повітряного судна "максимально добре спрацював".

"Йому треба віддати належне. Він виходив – ми йому аплодували, ми всі побігли говорити йому "спасибі". Я думаю, він зробив все, що міг", – підкреслила пасажирка.

Літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь здійснив аварійну посадку

Літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь здійснив аварійну посадку

Twitter/Комсомольская правда

З'явилися звернення врятованих пасажирів

З'явилися звернення врятованих пасажирів

Twitter/Комсомольская правда

Вони подякували пілотам

Вони подякували пілотам

Twitter/Комсомольская правда

Одна з пасажирок повідомила, що літак почав набирати висоту, а потім поступово падати

Одна з пасажирок повідомила, що літак почав набирати висоту, а потім поступово падати

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). Пасажири літака, що впав А-321 рейсу Москва – Сімферополь, розповіли жалісливі подробиці авіакатастрофи.

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Тема
Аварійна посадка літака під Москвою
Місце
Росія Москва
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Михайло Зайков
Михайло Зайков
Шо они сделали с АЭРОБУСОМ А321, что он начал падать? Ладно, когда Сухой - можно криворукостью сборщиков объяснить, но шо нужно с сделать с самолётом, который не просто может летать, а и летает везде... ладно, при посадках проблемы, но тут полпути пролетели...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы". Стадо животных-х0хлов явно этому не рады, но, с другой стороны, они же и не люди.
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